Могут ли действовать несколько завещаний одновременно

Судьи Верховного Суда рассмотрели затянувшийся спор между родственниками за домовладение в Одессе площадью более 246 квадратных метров. После смерти мужчины выяснилось, что при жизни он составил пять разных завещаний, что запутало вопрос о разделе имущества между детьми и бывшей женой. Об этом говорится в материалах дела №947/26793/21.

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Спор разгорелся, когда дочь умершего, в пользу которой было составлено завещание на все имущество, попыталась оформить дом на себя. Нотариус отказал в выдаче свидетельства из-за претензий нетрудоспособного сына на обязательную долю, а впоследствии судебное решение обжаловала бывшая жена, требуя половину дома как совместное супружеское имущество.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и признал за истцом право собственности на 4/6 доли домовладения в порядке наследования после смерти отца. Другое лицо, не участвовавшее в деле, обжаловало решение суда первой инстанции, сославшись на то, что спорное домовладение является объектом общей совместной собственности ее и наследодателя, поскольку они длительное время проживали одной семьей и за время такого проживания стоимость имущества существенно увеличилась– говорится в постановлении.

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Специалисты объясняют, что когда наследодатель оставляет несколько распоряжений на случай смерти, возникает так называемая конкуренция завещаний – юридическая коллизия, которая разрешается в соответствии со статьей 1254 Гражданского кодекса Украины. Основной принцип заключается в том, что новый документ полностью отменяет старый только в том случае, если их содержание абсолютно противоречит друг другу.

Если же в более позднем завещании человек сократил перечень имущества или завещал отдельное строение другому наследнику, предыдущее завещание теряет силу только в этой конкретной части. То есть по первому завещанию наследник все равно сохраняет права на остальную часть наследственной массы, о которой не говорится в новом документе.

В данном деле наследодатель при жизни составил 5 завещаний (в 2001, 2004, 2007, 2012 и 2015 годах), что требует четкого анализа юридической силы каждого из них и системного применения правил о конкуренции завещаний– уточнили в Верховном Суде.

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Кто реально имеет право на обязательную долю

Верховный Суд напомнил о строгом правиле относительно обязательной доли. Законом гарантирована часть наследства для:

нетрудоспособных детей;

вдовы или вдовца;

родителей.

Такая доля составляет половину от того, что лицо получило бы в случае наследования по закону без завещания.

Решающим фактором является нетрудоспособность человека именно на момент открытия наследства, то есть на день смерти родственника. Если инвалидность установлена позже, претендовать на гарантированную долю по этому критерию закон не позволяет. Именно такая ситуация сложилась в описанном деле.

Кроме того, судьи уточнили финансовый аспект: если нетрудоспособный родственник уже получил по завещанию имущество, стоимость которого равна или превышает его обязательную долю, никаких дополнительных квадратных метров или денег ему больше не полагается.

Суды не имеют права оспаривать предыдущие решения

Апелляционный суд отменил распределение долей на том основании, что к процессу не была привлечена бывшая супруга умершего. Однако Верховный Суд признал этот шаг преждевременным и ошибочным, поскольку женщина уже дважды проиграла судебные споры по поводу этого же дома.

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Таким образом, отменяя решение суда первой инстанции по апелляционной жалобе, апелляционный суд не установил, решен ли этим вопрос о ее правах и обязанностях, и не учел наличие судебных решений по другим делам, которыми уже был решен вопрос о принадлежности спорного домовладения– постановил суд.

В предыдущих делах судьи окончательно установили, что дом является личной собственностью наследодателя, а не совместным имуществом супругов. Верховный Суд отменил постановление апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение, обязав тщательно проверить объем прав каждого наследника по всем завещаниям.

Напомним, в другом деле Верховный Суд разъяснил, что оспорить завещание можно только после его вступления в силу, то есть после смерти завещателя.

Истцы не могут доказывать недействительность завещания, если наследодатель еще жив, независимо от наличия оснований, указывающих на обман или давление во время его составления.