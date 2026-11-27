Чи можуть діяти кілька заповітів одночасно

Судді Верховного Суду розглянули тривалу суперечку між родичами за домоволодіння в Одесі площею понад 246 квадратних метрів. Після смерті чоловіка з'ясувалося, що впродовж життя він склав п'ять різних заповітів, що заплутало розподіл майна між дітьми та колишньою дружиною. Про це йдеться в матеріалах справи №947/26793/21.

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Суперечка спалахнула, коли донька померлого, на користь якої було складено заповіт на все майно, спробувала оформити будинок на себе. Нотаріус відмовив у видачі свідоцтва через претензії непрацездатного сина на обов'язкову частку, а згодом судове рішення оскаржила колишня дружина, вимагаючи половину будинку як спільне подружнє майно.

Суд першої інстанції частково задовольнив позов та визнав за позивачем право власності на 4/6 часток домоволодіння в порядку спадкування після смерті батька. Інша особа, яка не брала участі у справі, оскаржила рішення суду першої інстанції, посилаючись на те, що спірне домоволодіння є об’єктом спільної сумісної власності її та спадкодавця, оскільки вони тривалий час проживали однією сім’єю та за час такого проживання вартість майна істотно збільшилася– йдеться в постанові.

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Фахівці пояснюють, що коли спадкодавець залишає кілька розпоряджень на випадок смерті, то виникає так звана конкуренція заповітів – юридична колізія, яку вирішують за статтею 1254 Цивільного кодексу України. Головний принцип полягає в тому, що новий документ скасовує старий повністю лише тоді, коли вони абсолютно суперечать одне одному.

Якщо ж у пізнішому заповіті людина зменшила перелік майна або відписала окрему споруду іншому спадкоємцю, попередній заповіт втрачає силу лише в цій конкретній частині. Тобто за першим заповітом спадкоємець усе одно зберігає права на решту спадкової маси, про яку не йдеться в новому документі.

У цій справі спадкодавець за життя склав 5 заповітів (у 2001, 2004, 2007, 2012 та 2015 роках), що вимагає чіткого аналізу юридичної чинності кожного з них та системного застосування правил про конкуренцію заповітів– уточнили у Верховному Суді.

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Хто реально має право на обов'язкову частку

Верховний Суд нагадав суворе правило щодо обов'язкової частки. Законом гарантовано частину спадку для:

непрацездатних дітей;

вдови чи вдівця;

батьків.

Така частка становить половину від того, що особа отримала б у разі спадкування за законом без заповіту.

Вирішальним фактором є непрацездатність людини саме на момент відкриття спадщини, тобто на день смерті родича. Якщо інвалідність встановлено пізніше, претендувати на гарантовану частку за цим критерієм закон не дозволяє. Саме така ситуація виникла в описаній справі.

Крім того, судді уточнили фінансовий аспект: якщо непрацездатний родич уже отримав за заповітом майно, вартість якого дорівнює або перевищує його обов'язкову частку, жодних додаткових квадратних метрів чи грошей йому більше не належить.

Суди не мають права заперечувати попередні рішення

Апеляційний суд скасував розподіл часток на тій підставі, що до процесу не залучили колишню дружину померлого. Проте Верховний Суд визнав цей крок передчасним і помилковим, оскільки жінка вже двічі програла судові спори щодо цього ж будинку.

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Отже, скасовуючи рішення суду першої інстанції за апеляційною скаргою, апеляційний суд не встановив, чи вирішено цим питання про її права та обов’язки, і не врахував наявності судових рішень в інших справах, якими вже було розв'язано питання щодо належності спірного домоволодіння– постановив суд.

У попередніх справах судді остаточно встановили, що будинок є особистою власністю спадкодавця, а не спільним майном подружжя. Верховний Суд скасував постанову апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд, зобов'язавши ретельно перевірити обсяг прав кожного спадкоємця за всіма заповітами.

Нагадаємо, в іншій справі Верховний Суд роз'яснив, що оскаржити заповіт можна лише після його набуття чинності, тобто після смерті заповідача.

Позивачі не можуть доводити недійсність заповіту, якщо спадкодавець ще живий, незалежно від наявності підстав, що вказують на обман чи вплив під час його складання.