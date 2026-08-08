Оформить отсрочку можно при действующем бронировании

Юристы подчеркивают, что в целях безопасности военнослужащему лучше не увольняться с работы, пока у него не обновится основание для освобождения от мобилизации. Гражданин, имеющий бронирование, но желающий оформить отсрочку по уходу, спросил у специалистов, не нужно ли ему увольняться с работы. На портале "Юристы.UA" разъяснили детали.

Согласно закону, человек может иметь бронирование и параллельно оформлять отсрочку. Пока соответствующего решения не будет – "бронирование" будет гарантировать, что военнообязанного не мобилизуют.

Как рассказал юрист Владислав Дерий, человек не должен быть безработным для оформления отсрочки по уходу. То есть бронирование лучше не отменять раньше времени.

Если вы уволитесь, то работодатель аннулирует бронирование и сообщит о вас в ТЦК. Если после этого возникнут сложности с получением Акта об установлении факта ухода, или ТЦК откажет в предоставлении отсрочки по каким-либо причинам (например, неполный пакет документов), вы останетесь без каких-либо оснований для отсрочки и будете подлежать призыву по мобилизации,

– отметил Дерій.

Бронирование – это "подушка безопасности" на время процесса оформления ухода. Чтобы получить отсрочку по этому основанию, человеку сначала следует подать заявление в орган местного самоуправления, чтобы получить Акт об установлении факта осуществления ухода. Работа и статус бронированного для этого процесса не имеют значения. Вместе с этим документом подаются другие, в том числе заявление в ЦПАУ о переоформлении отсрочки на основании ухода.

Важно! Комиссия может спросить у работающего человека, позволяет ли его график работы фактически осуществлять уход. Но прямого запрета на работу закон не содержит.

После того как ТЦК даст разрешение на отсрочку, руководитель критически важного предприятия должен аннулировать бронирование.

Напомним, Кабмин изменил правила переоформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если у военнообязанного появилось новое законное основание для отсрочки, он может ее переоформить без риска потерять действующее освобождение от мобилизации.

Если в переоформлении откажут, то предыдущая отсрочка останется в силе до истечения ее срока.

Если до окончания срока действующей отсрочки осталось менее 30 дней, система также позволит подать документы на новое основание. Такие изменения должны сделать процедуру более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных.