Оформити відстрочку можна за чинного бронювання

Юристи наголошують, що для безпеки військовому краще не звільнятися з роботи, доки в нього не оновиться підстава для звільнення від мобілізації. Громадянин, який має бронювання, але бажає оформити відстрочку для догляду, запитав у фахівців, чи не потрібно йому звільнятися з роботи. На порталі "Юристи.UA" пояснили деталі.

Згідно з законом, людина може мати бронювання й паралельно оформлювати відстрочку. Доки відповідного рішення не буде – "бронь" буде гарантувати, що військовозобов'язаного не мобілізують.

Як розповів юрист Владислав Дерій, людина не повинна бути безробітною для оформлення відстрочки по догляду. Тобто бронювання краще не скасовувати раніше.

Якщо ви звільнитесь, то роботодавець анулює бронювання і повідомить про вас ТЦК. Якщо після цього виникнуть складнощі з отриманням Акта встановлення факту здійснення догляду, або ТЦК відмовить у наданні відстрочки з будь-яких причин (наприклад, неповний пакет документів), ви залишитесь без жодної підстави для відстрочки і підлягатимете призову по мобілізації,

– зазначив Дерій.

Бронювання – це "подушкою безпеки" на час процесу оформлення догляду. Щоб отримати відстрочку за цією підставою, людині спочатку варто подати заяву до органу місцевого самоврядування, аби отримати Акта встановлення факту здійснення догляду. Робота і статус заброньованого для цього процесу не мають значення. Разом з цим документом подаються інші, заява до ЦНАПу про переоформлення відстрочки на підставі догляду.

Важливо! Комісія може запитати людину, яка працює, чи дозволяє її графік роботи фактично здійснювати догляд. Але прямої заборони працювати закон не містить.

Після того, як ТЦК дасть дозвіл на відстрочку, керівник критичного підприємства має анулювати бронювання.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер, якщо у військовозобов’язаного з’явилася нова законна підстава для відстрочки, він може її переоформити без ризику втратити чинне звільнення від мобілізації.

Якщо в переоформленні відмовлять, то попередня відстрочка залишиться чинною до завершення її строку.

Якщо до завершення строку чинної відстрочки залишилося менше ніж 30 днів, система також дозволить подати документи на нову підставу. Такі зміни мають зробити процедуру більш цифровою, прозорою та передбачуваною для військовозобов’язаних.