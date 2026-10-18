Не стоит торопиться при оформлении Европротокола

Европротокол – самый простой вариант оформления дорожно-транспортного происшествия, однако даже в этом случае существует риск лишиться страховой выплаты. Это возможно, если водители неправильно описывают обстоятельства, не проверяют данные полиса или начинают ремонт до осмотра страховщиком. В комментарии 24 Каналу адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал рассказал, что делать после аварии, чтобы правильно зафиксировать происшествие.

По словам эксперта, сначала следует сфотографировать расположение автомобилей, повреждения, знаки и разметку, а также внимательно перечитать все перед подписанием. Чтобы быстрее получить выплату, в страховую компанию необходимо подать уведомление и заявление с полным комплектом документов. Кроме того, обязательно нужно обеспечить доступ к автомобилю для осмотра. То есть одного только оформлен Европротокола а для выплаты недостаточно.

Бывает, что страховой полис виновника ДТП оказывается недействительным на момент аварии. Если проверка действительности полиса в базе МТСБУ именно на дату и время ДТП также подтвердила, что автомобиль не застрахован, то адвокат советует вызвать полицию – Европротокол в такой ситуации не подходит.

Дмитрий Зал Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" За возмещением можно обратиться в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, а в случае прямого урегулирования, когда столкнулись только два автомобиля и повреждено только ваше, – в свою страховую компанию. Отсутствие полиса у виновника не означает, что потерпевший останется без компенсации.

Эксперт напомнил, что Европротокол можно оформить, если столкнулись только два автомобиля, оба имеют действующее страховое покрытие, нет травмированных или погибших, повреждены только транспортные средства, а водители согласны относительно обстоятельств ДТП.

Также не должно быть признаков опьянения или воздействия препаратов, снижающих внимание и реакцию. Если хотя бы одно условие не выполнено, необходимо вызвать полицию.

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Важно! Отдельный лимит выплаты по Европротоколу в размере 80 тысяч гривен уже отменен.

Водитель покинул место ДТП до его оформления: какие могут быть последствия

Дмитрий Зал пояснил, что за самовольное покидание места аварии предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен, а также лишение права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет или административный арест от 10 до 15 суток.

Для виновника существует и финансовый риск, поскольку страховая компания может выплатить компенсацию потерпевшему, а затем взыскать эти средства с него.

После надлежащего оформления Европротокола покинуть место ДТП разрешается. Устной договоренности "разойтись" для этого недостаточно,

– отметил эксперт.

Адвокат добавляет, что после ДТП каждый водитель должен уведомить своего страховщика о происшествии не позднее чем через три рабочих дня. Он советует и потерпевшему в такой же срок обратиться в страховую компанию виновника, если выплата будет производиться через нее. После этого обязательно следует сохранить подтверждение обращения.

В то же время, если водители оформили Европротокол через "Дию" в электронном виде, то уведомления страховщикам отправляются автоматически.

Уведомление о ДТП и заявление на выплату – это разные документы. Заявление необходимо подать в течение одного года в случае ущерба имуществу и трех лет в случае ущерба жизни или здоровью.

К слову, страховые компании могут отказать в выплате из-за нарушения сроков, процедур или ошибок в документах при оформлении ДТП.

Кто может не иметь страховки на авто и есть ли льготы

Напомним, в 2026 году нет определенных категорий, которые могут не оформлять автострахование. Однако некоторые все же могут приобрести его дешевле. По словам Дмитрия Зала, скидку в 50% получают пенсионеры, участники боевых действий и войны, лица с инвалидностью вследствие войны, лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие участники Революции Достоинства и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I и II категорий.

Льгота действует на один автомобиль с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 кВт включительно, с соблюдением установленных законом требований к владению и кругу водителей, без платных перевозок.

Для оформления необходимо подтвердить льготный статус и предоставить документы на автомобиль. Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предоставляется государственная компенсация уплаченной стоимости льготного полиса через "Ветеран PRO" в приложении Дия, если выполнены условия программы.