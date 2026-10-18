Не варто поспішати під час оформлення Європротоколу

Європротокол є найпростішим варіантом оформлення дорожньо-транспортної пригоди, проте навіть у такому випадку є ризик втратити страхову виплату. Це можливо, якщо водії неправильно описують обставини, не перевіряють дані поліса або починають ремонт до огляду страховиком. У коментарі 24 Каналу адвокат Юридичної компанії "Приходько та партнери" Дмитро Зал розповів, що робити після аварії, аби зафіксувати пригоду правильно.

За словами експерта, спочатку варто сфотографувати положення автомобілів, пошкодження, знаки й розмітку та уважно перечитати все перед підписанням. Щоб швидше отримати виплату, до страхової потрібно подати повідомлення й заяву з повним комплектом документів. Крім того, обов'язково потрібно забезпечте доступ до автомобіля для огляду. Тобто лише оформленого Європротоколу для виплати недостатньо.

Буває, що страховий поліс винуватця ДТП виявляється недійсним на момент аварії. Якщо перевірка чинності поліса в базі МТСБУ саме на дату й час ДТП теж підтвердила, що авто не застраховане, то адвокат радить викликати поліцію – Європротокол у такій ситуації не підходить.

Дмитро Зал Адвокат ЮК "Приходько та партнери" За відшкодуванням можна звернутися до Моторного (транспортного) страхового бюро України, а за умов прямого врегулювання, коли зіткнулися лише два авто й пошкоджено тільки ваше, до власної страхової. Відсутність поліса у винуватця не означає, що потерпілий залишається без компенсації.

Експерт нагадав, що Європротокол можна оформити, якщо зіткнулися лише два автомобілі, обидва мають чинне страхове покриття, немає травмованих чи загиблих, пошкоджено лише транспортні засоби, а водії погоджуються щодо обставин ДТП.

Також не повинно бути ознак сп’яніння чи впливу препаратів, які знижують увагу та реакцію. Якщо хоча б одна умова не виконана, потрібно викликати поліцію.

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Важливо! Окремий ліміт виплати за європротоколом у 80 тисяч гривень уже скасовано.

Водій залишив місце ДТП до її оформлення: які можуть бути наслідки

Дмитро Зал пояснив, що за самовільне залишення місця аварії передбачено штраф у 3 400 гривень, а також позбавлення права керування на строк від одного до двох років або адміністративний арешт від 10 до 15 діб.

Для винуватця є й фінансовий ризик, у звʼязку з тим, що страхова може виплатити компенсацію потерпілому, а потім стягнути ці кошти з нього.

Після належного оформлення європротоколу залишити місце ДТП дозволено. Усної домовленості "розійтися" для цього недостатньо,

– зауважив експерт.

Адвокат додає, що після ДТП кожен водій має повідомити свого страховика про пригоду не пізніше, ніж за три робочі дні. Він радить і потерпілому також у такий же строк звернутися до страхової винуватця, якщо виплату отримуватиме через неї. Після цього обов'язково варто зберегти підтвердження звернення.

Водночас якщо Європротокол водії оформили через Дію в електронному вигляді, то повідомлення страховикам надсилаються автоматично.

Повідомлення про ДТП і заява на виплату є різними документами. Заяву потрібно подати протягом одного року щодо шкоди майну та трьох років щодо шкоди життю чи здоров'ю.

До слова, страхові компанії можуть відмовити у виплаті через порушення строків, процедур, або помилки в документах при оформленні ДТП.

Хто може не мати автоцивілки та чи є пільги

Нагадаємо, у 2026 році немає визначених категорії, які можуть не робити страхування на авто. Проте дехто все ж може придбати його дешевше. За словами Дмитра Зала, знижку у 50% мають пенсіонери, учасники бойових дій і війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю І та ІІ груп, постраждалі учасники Революції Гідності та постраждалі від Чорнобильської катастрофи І й ІІ категорій.

Пільга діє для одного автомобіля з двигуном до 2 500 сантиметрів кубічних, або електродвигуном до 100 кВт включно, з установленими законом вимогами до власності та кола водіїв, без платних перевезень.

Для оформлення потрібно підтвердити пільговий статус і надати документи на авто. Для УБД й осіб з інвалідністю внаслідок війни надається державна компенсація сплаченої вартості пільгового поліса через "Ветеран PRO" у застосунку Дія, якщо виконані умови програми.