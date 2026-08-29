Почему брак не делает долги общими

Факт пребывания в браке или общий статус имущества не является основанием для того, чтобы один из супругов отвечал за долги или махинации другого. Для возложения солидарной ответственности истцы должны четко доказать, что ущерб причинен совместными действиями или бездействием обоих партнеров. Об этом говорится в решении Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда.

Поводом для спора стала затянувшаяся имущественная проблема. Мужчина с помощью поддельного договора в течение 13 лет незаконно владел зданием магазина и зарабатывал на его аренде. Однако настоящие владельцы доказали его вину в суде и отменили незаконную регистрацию.

Стремясь спасти свое имущество от взыскания упущенной выгоды, злоумышленник сразу переписал принадлежавшую ему недвижимость на жену и сына по договорам дарения.

Апелляционная инстанция постановила взыскать убытки с обоих супругов солидарно, поскольку спорный магазин приносил доход в семейный бюджет. Однако Верховный Суд отменил это решение в отношении супруги, подтвердив, что отвечать за убытки должен только непосредственный нарушитель.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для взыскания упущенной выгоды – то есть доходов, которые человек гарантированно получил бы, если бы его имущество не было незаконно изъято, – необходимо доказать полный состав гражданского правонарушения. Речь идет о противоправном поведении, вине, убытках и причинно-следственной связи между действиями конкретного человека и причиненным ущербом.

Судьи подчеркнули, что даже осведомленность жены о делах мужа или совместное пользование доходом не свидетельствуют о ее участии в преступлении. Если она не участвовала в подделке документов и не имела общего умысла на причинение ущерба, то оснований взыскивать с нее деньги нет.

В то же время попытка скрыть недвижимость от выплаты компенсации потерпевшим оказалась тщетной. Суд признал договоры дарения имущества в пользу близких родственников недействительными как мошеннические сделки – совершенные недобросовестно с целью уклонения от выполнения обязательств.

Напомним, ранее судебная практика установила, что солидарная ответственность супругов наступает по обязательствам, заключенным в интересах семьи. При этом она действует даже после расторжения брака.

То есть имущество, приобретенное в браке, может стать объектом взыскания, если кредитный договор заключен для использования на семейные нужды.