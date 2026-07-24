Суд отменил постановление ВЛК из-за нарушения процедуры

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего, который обжаловал решение военно-врачебной комиссии о своей годности к военной службе, сообщает "Судебно-юридическая газета". Мужчину, который с 2020 года находился на психиатрическом учете и проходил лечение по поводу смешанного тревожно-депрессивного расстройства, мобилизовали сразу после прохождения ВЛК.

Истец утверждал, что во время медицинского осмотра комиссия не располагала его медицинскими документами, хотя в постановлении указала именно тот психиатрический диагноз, по которому он длительное время лечился. Кроме того, еще до мобилизации его направляли на дополнительное психиатрическое обследование, однако завершить его он не успел.

После призыва адвокат обратилась в воинскую часть с требованием направить военнослужащего на повторное прохождение ВЛК, однако ответа на это обращение не получила. Это стало одним из оснований для обращения в суд.

Суд подчеркнул, что не оценивал медицинское состояние истца и не определял, является ли он годным или негодным к службе. Предметом рассмотрения была исключительно законность процедуры проведения военно-медицинской экспертизы.

Какие нарушения установил суд

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ВЛК не соблюдала требования Положения № 402 о проведении медицинского осмотра. В частности, комиссия должна была получить информацию из психоневрологических учреждений, провести необходимые клинические исследования и надлежащим образом задокументировать их результаты.

В материалах дела не было доказательств того, что ВЛК запросила медицинские документы истца или провела необходимые диагностические обследования. Также ответчики не смогли объяснить, на основании каких именно медицинских заключений в постановлении комиссии появился диагноз F41.2.

Именно поэтому суд пришел к выводу, что медицинский осмотр носил формальный характер, а постановление ВЛК было принято с нарушением обязательной процедуры. В связи с этим решение комиссии было отменено.

Почему мобилизацию не отменили

В то же время суд отказался отменять сам факт мобилизации. Он сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой мобилизация является завершенной юридической процедурой, а потому даже отмена постановления ВЛК не возвращает лицо автоматически к статусу, который существовал до призыва.

Вместе с тем суд признал противоправным бездействие воинской части, которая не рассмотрела обращение о повторном медицинском освидетельствовании. Воинскую часть обязали направить военнослужащего на повторное прохождение ВЛК с соблюдением всех требований законодательства.

В итоге Днепропетровский окружной административный суд отменил постановление ВЛК от 5 января 2026 года, признал бездействие воинской части незаконным, обязал провести повторный медицинский осмотр и взыскал в пользу истца 1 331,20 гривен судебного сбора.