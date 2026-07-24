Суд скасував постанову ВЛК через порушення процедури

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовця, який оскаржив рішення військово-лікарської комісії про свою придатність до військової служби, повідомляє "Судово-юридична газета". Чоловіка, який із 2020 року перебував на психіатричному обліку та проходив лікування через змішаний тривожний і депресивний розлад, мобілізували одразу після проходження ВЛК.

Позивач стверджував, що під час медичного огляду комісія не мала його медичних документів, хоча у постанові зазначила саме той психіатричний діагноз, з яким він тривалий час лікувався. Крім того, ще до мобілізації його направляли на додаткове психіатричне обстеження, однак завершити його він не встиг.

Після призову адвокат звернулася до військової частини з вимогою направити військовослужбовця на повторне проходження ВЛК, однак відповіді на це звернення не отримала. Це стало однією з підстав для звернення до суду.

Суд наголосив, що не оцінював медичний стан позивача та не визначав, чи є він придатним або непридатним до служби. Предметом розгляду була виключно законність процедури проведення військово-лікарської експертизи.

Які порушення встановив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що ВЛК не дотрималася вимог Положення №402 щодо проведення медичного огляду. Зокрема, комісія мала отримати інформацію з психоневрологічних закладів, провести необхідні клінічні дослідження та належним чином задокументувати їх результати.

У матеріалах справи не було доказів, що ВЛК витребувала медичні документи позивача або провела необхідні діагностичні обстеження. Також відповідачі не змогли пояснити, на підставі яких саме медичних висновків у постанові комісії з'явився діагноз F41.2.

Саме тому суд дійшов висновку, що медичний огляд мав формальний характер, а постанова ВЛК була ухвалена з порушенням обов'язкової процедури. Через це рішення комісії було скасовано.

Чому мобілізацію не скасували

Водночас суд відмовився скасовувати сам факт мобілізації. Він послався на правову позицію Верховного Суду, згідно з якою мобілізація є завершеною юридичною процедурою, а тому навіть скасування постанови ВЛК не повертає особу автоматично до статусу, який існував до призову.

Разом із цим суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не розглянула звернення щодо повторного медичного огляду. Військову частину зобов'язали направити військовослужбовця на нове проходження ВЛК із дотриманням усіх вимог законодавства.

У підсумку Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував постанову ВЛК від 5 січня 2026 року, визнав бездіяльність військової частини незаконною, зобов'язав провести повторний медичний огляд та стягнув на користь позивача 1 331,20 гривні судового збору.