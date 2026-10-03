Что делать, если "Резерв+" не работает

Если "Резерв+" не открывается, пользователям рекомендуют подождать и попробовать зайти в приложение позже, о чем сообщили в Минобороны.

Прежде всего стоит убедиться, что смартфон имеет стабильное подключение к интернету. Если с сетью все в порядке, но приложение не загружается, проблема может быть связана с временным сбоем в работе сервиса.

В таком случае достаточно повторить попытку через некоторое время.

Также стоит проверить, не используется ли на смартфоне root-доступ – из-за него "Резерв+" может блокировать работу приложения из соображений безопасности.

Как проверить военно-учетные данные

Если приложение временно недоступно, можно воспользоваться ранее загруженной копией электронного военно-учетного документа. Его стоит заранее сохранить в формате PDF на телефоне, чтобы иметь доступ к документу даже при отсутствии подключения к сервису.

Также на случай технических проблем стоит иметь бумажный военно-учетный документ.

Если после возобновления работы "Резерв+" в нем будут отображаться неверные или устаревшие сведения, данные необходимо уточнить в установленном порядке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На данный момент пользователям, столкнувшимся со сбоем, остается проверить интернет-соединение и повторить попытку входа позже.

Кстати, авторизоваться на сайте "Резерв+" стало проще с 25 августа. В частности, пользователи могут авторизоваться через "Дию". Это должно упростить авторизацию для пользователей и ускорить ее.