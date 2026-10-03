Що робити, якщо "Резерв+" не працює

Якщо «Резерв+» не відкривається, користувачам радять зачекати та спробувати зайти в застосунок пізніше, про що повідомляли в Міноборони.

Перш за все варто переконатися, що смартфон має стабільне підключення до інтернету. Якщо з мережею все гаразд, але застосунок не завантажується, проблема може бути пов'язана з тимчасовим збоєм у роботі сервісу.

У такому випадку достатньо повторити спробу через деякий час.

Також варто перевірити, чи не використовується на смартфоні root-доступ – через нього "Резерв+" може блокувати роботу застосунку з міркувань безпеки.

Як перевірити військово-облікові дані

Якщо застосунок тимчасово недоступний, можна скористатися раніше завантаженою копією електронного військово-облікового документа. Його варто заздалегідь зберігати у форматі PDF на телефоні, щоб мати доступ до документа навіть за відсутності підключення до сервісу.

Також на випадок технічних проблем варто мати паперовий військово-обліковий документ.

Якщо після відновлення роботи "Резерв+" у ньому відображатимуться неправильні або застарілі відомості, дані потрібно уточнити у відповідному порядку.

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Наразі користувачам, які зіткнулися зі збоєм, залишається перевірити інтернет-з'єднання та повторити спробу входу пізніше.

До слова, авторизуватися у Резерв+ стало простіше з 25 серпня. Відатк, користувачі можуть авторизуватися через Дію. Це має спростити авторизацію для користувачів і пришвидшити її.