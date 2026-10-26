Военный учет для украинцев за рубежом: Верховный Суд поставил точку в этом вопросе

Решение Верховного Суда о выезде на постоянное место жительства

Верховный Суд дал четкое правовое разъяснение относительно процедуры снятия с воинского учета при смене постоянного места жительства. Правовой режим военного положения устанавливает особые ограничения в отношении смены места жительства и снятия с воинского учета. Законодательство четко разграничивает этап предоставления разрешения на оформление документов и непосредственное снятие с учета. Об этом говорится в материалах дела № 500/2534/23.

Реклама Adv

Выезд за границу на постоянное место жительства не дает автоматического права на снятие с воинского учета. Для применения соответствующей нормы необходимо соблюсти требования статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Стоит отметить, что положения законодательства, регулирующие правоотношения в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации, не определяют такого отдельного и безусловного основания для исключения из воинского учета, как оформление документов на постоянное проживание или выезд военнообязанного на постоянное проживание за границу– отметили в Верховном Суде.

Реклама

Установленная судебная практика имеет непосредственное влияние на следующие категории граждан:

военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, инициировавшие процедуру оформления документов для выезда на постоянное место жительства;

лица, которые приобрели гражданство другого государства, но продолжают находиться в правовом поле Украины;

граждане, обращающиеся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлениями об исключении или снятии с воинского учета без фактического выезда за границу.

Пошаговый алгоритм и процедура снятия с учета

Сначала человек получает решение Государственной миграционной службы Украины об оформлении документов для выезда на постоянное место жительства за границу. Гражданин должен фактически пересечь государственную границу и находиться за пределами Украины более трех месяцев.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При таких обстоятельствах украинец, уже находясь в другой стране, обращается в дипломатическое представительство Украины для постановки на консульский учет. Уже там сотрудники имеют право осуществлять дальнейшие учетные действия.

Реклама

Категорически запрещается самовольно прекращать исполнение воинской обязанности исключительно на основании промежуточных решений ГМС или факта наличия иностранного паспорта.

Важно!Игнорирован ие правил воинского учета влечет за собой административную ответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации во время военного положения составляют от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, снятие с воинского учета не препятствует повторной регистрации человека на нем в зависимости от обстоятельств, таких как смена места жительства или достижение определенного возраста.

В то же время исключение с воинского учета является окончательным и предусматривает прекращение пребывания на учете в связи с признанием негодным к службе или достижением предельного возраста.