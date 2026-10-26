Військовий облік для українців за кордоном: Верховний Суд поставив крапку в питанні

Рішення Верховного Суду щодо виїзду на постійне проживання

Верховний Суд дав чітке правове роз'яснення стосовно процедури виключення з військового обліку при зміні постійного місця проживання. Правовий режим воєнного стану встановлює особливі обмеження щодо зміни місця проживання та зняття з військового обліку. Законодавство чітко розмежовує етап надання дозволу на оформлення документів і безпосереднє зняття з обліку. Про це йдеться в матеріалах справи №500/2534/23.

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Виїзд за кордон на постійне проживання не створює автоматичного права на зняття з військового обліку. Для застосування відповідної норми необхідно дотриматися вимог статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Варто зауважити, що положення законодавства, яким врегульовано правовідносини у сфері виконання військового обов'язку та мобілізації, не визначають такої окремої та безумовної підстави для зняття з військового обліку як оформлення документів на постійне проживання чи у випадку виїзду військовозобов'язаного на постійне проживання за кордон– зазначили у Верховному Суді.

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Визначена судова практика має безпосередній вплив на такі категорії громадян:

військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які ініціювали процедуру оформлення документів для виїзду на ПМП;

особи, які набули громадянство іншої держави, але продовжують перебувати у правовому полі України;

громадяни, які звертаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявами про виключення або зняття з військового обліку без фактичного виїзду за кордон.

Покроковий алгоритм та процедура зняття з обліку

Спочатку людина отримує рішення Державної міграційної служби України про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон. Громадянин повинен фактично перетнути державний кордон та перебувати за межами України понад три місяці.

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За таких обставин українець вже в іншій країні звертається до дипломатичної установи України для взяття на консульський облік. Уже там працівники мають право виконувати подальші облікові дії.

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Категорично заборонено самовільно припиняти виконання військового обов'язку лише на підставі проміжних рішень ДМС чи фактів наявності іноземного паспорта.

Важливо! Ігнорування правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану становлять від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, зняття з військового обліку не заважає повторного зареєструвати на ньому людину, залежно від обставин, таких як зміна місця проживання або досягнення певного віку.

Водночас виключення з військового обліку є остаточним і передбачає припинення перебування на обліку через визнання непридатним до служби або досягнення граничного віку.