Между оформлением повестки и объявлением в розыск прошла минута

В конце мая 2026 года во время стандартной проверки военно-учетных документов на улице мужчина получил повестку, сформированную в электронной системе "Оберег". Представители ТЦК потребовали, чтобы украинец явился в центр комплектования. В материалах судебного дела №300/5043/26 указано, что тем же утром мужчину объявили в розыск за нарушение правил воинского учета.

Военные открыли электронный документ в 09:39 и указали прибыть в ТЦК уже в 10:20 того же утра. Ровно через 60 секунд после истечения этого срока – в 10:21 – должностные лица зафиксировали в базе нарушение правил учета и сразу направили запрос в полицию с требованием задержать гражданина.

Сам мужчина категорически отрицал ознакомление с документом, подчеркнув, что повестку ему никто лично не вручал и по почте не присылал.

Представитель истца отметил, что после указанных событий должностные лица ответчика прибегли к несанкционированному вмешательству в государственные реестры с целью ретроспективной "легализации" своих действий и создания искусственных оснований для преследования истца,

– указано в решении.

Сотрудники ТЦК, со своей стороны, заявили о побеге военнообязанного с места проверки, однако никаких документальных доказательств или актов отказа предоставить суду так и не смогли.

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Почему запись в системе "Оберег" не означает законную мобилизацию

Роль в деле сыграли временные отметки в электронном реестре. С учетом указанного времени и быстрого внесения в розыск судья признал аргументы военных безосновательными.

Без доказательств вручения повестки нельзя было обоснованно утверждать, что мужчина нарушил обязанность явиться в ТЦК,

– констатировал суд в своем решении.

Судьи отдельно подчеркнули: создание электронной записи в базе данных не свидетельствует о том, что человека уведомили надлежащим образом в соответствии с установленной процедурой. Кроме того, указанный крайний срок на момент внесения отметки о нарушении фактически еще не мог считаться просроченным для начала розыска гражданина.

В итоге суд полностью отменил обращение центра комплектования в Нацполицию и обязал официально отозвать требование об административном задержании истца. Из государственного бюджета в пользу мужчины также взыскали одну тысячу гривен уплаченного судебного сбора.

В то же время удалить саму запись из системы "Оберег" суд отказался из-за процедурных ограничений. На момент рассмотрения дела мужчина перевелся в другой ТЦК, который не имел технического доступа к старым базам.

Эта судебная практика подтверждает, что автоматические претензии ТЦК без физического подтверждения уведомления можно успешно обжаловать в суде, защищая себя от неправомерного задержания и штрафов.

Напомним, что розыск ТЦК имеет срок годности и через год теряет юридическую силу. Штраф за такое нарушение может быть наложен в течение трех месяцев со дня его выявления.

Во время мобилизации нарушителями могут признаваться военнообязанные граждане, которые не явятся по вызову, не обновляют данные или игнорируют повестки. Центры комплектования имеют право обратиться в полицию, чтобы разыскивать человека.