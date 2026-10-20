Між оформленням повістки та поданням у розшук пройшла хвилина

Наприкінці травня 2026 року під час стандартної перевірки військово-облікових документів на вулиці чоловік отримав виклик, сформований в електронній системі "Оберіг". Представники ТЦК вимагали, щоб українець з'явився до центру комплектування. У матеріалах судової справи №300/5043/26, написано, що того ж ранку чоловіка подали в розшук через порушення правил військового обліку.

Військові відкрили електронний документ о 09:39 та вказали прибути до ТЦК вже о 10:20 того ж ранку. Рівно через 60 секунд після спливу цього терміну – о 10:21 – посадовці зафіксували в базі порушення правил обліку та одразу направили запит до поліції з вимогою затримати громадянина.

Сам чоловік категорично заперечив ознайомлення з документом, наголосивши, що повістку йому ніхто особисто не вручав і поштою не надсилав.

Представник позивача зазначив, що після вказаних подій посадові особи відповідача вдалися до несанкціонованого втручання в державні реєстри з метою ретроспективної "легалізації" своїх дій та створення штучних підстав для переслідування позивача,

– зазначено в рішенні.

Працівники ТЦК зі свого боку заявили про втечу військовозобов'язаного з місця перевірки, однак жодних документальних доказів або актів відмови надати суду так і не змогли.

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Чому запис у системі "Оберіг" не означає законну мобілізацію

Роль у справі зіграли часові позначки в електронному реєстрі. З урахуванням зазначеного часу і швидкого подання в розшук суддя визнав аргументи військових безпідставними.

Без доказів вручення повістки не можна було обґрунтовано стверджувати, що чоловік порушив обов'язок з'явитися до ТЦК,

– констатував суд у своєму рішенні.

Судді окремо підкреслили: створення електронної форми в базі даних не свідчить про те, що людину сповістили належним чином за встановленою процедурою. Крім того, вказаний дедлайн на момент внесення мітки про порушення фактично ще не міг вважатися простроченим для початку розшуку громадянина.

У підсумку суд повністю скасував звернення центру комплектування до Нацполіції та зобов'язав офіційно відкликати вимогу про адмінзатримання позивача. З державного бюджету на користь чоловіка також стягнули одну тисячу гривень сплаченого судового збору.

Водночас видалити сам запис із системи Оберіг суд відмовився через процедурні обмеження. На момент розгляду чоловік перевівся до іншого ТЦК, який не мав технічного доступу до старих баз.

Ця судова практика підтверджує, що автоматичні претензії ТЦК без фізичного підтвердження сповіщення можна успішно оскаржувати у суді, убезпечуючи себе від неправомірного затримання та штрафів.

Нагадаємо, що розшук ТЦК має термін придатності й за рік втрачає юридичну силу. Стягнення за таке порушення можливо накласти протягом трьох місяців з дня його виявлення.

Під час мобілізації порушниками можуть визнавати військовозобов'язаних громадян, які не з'являються за викликом, не оновлюють дані або ігнорують повістки. Центри комплектування мають право звернутися до поліції, щоб розшукувати людину.