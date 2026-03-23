Что известно об отмене постановления №821?

Недавно Киевский окружной административный суд признал, что официальное постановление, которое позволяло государству "растягивать" выплату задолженностей по пенсиям. Теперь государство обязано выплачивать эти долги полностью. об этом сообщила адвокат Татьяна Голица, передает 24 Канал.

Ранее работала норма, что пенсионер должен получать все выплаты, которые ему должно государство, полностью. Затем Кабинет Министров ввел в действие постановление №821. Правила после этого изменились и деньги начали поступать мизерными частями. В то же время основной долг всегда "откладывались на потом", а это "потом" могло длиться годами.

Однако суд поставил точку в задержках и 4 марта решил обязать Пенсионный фонд выплачивать долг полностью. То есть, если пенсионер выиграл суд по начислению выплат, то он имеет право получить всю сумму без "рассрочек".

Это решение еще не вступило в действие, ведь Кабинет Министров, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд еще может подать апелляцию в течение 30 дней. По мнению адвокатов, власть может оттягивать процесс и повлиять на решение суда, однако правовой прецедент уже есть. Если же и апелляционный суд признает постановление незаконным, то государство вернется к практике единовременных выплат по судебным решениям.

Стоит отметить, что частичные выплаты начали выплачивать с июля 2025 года. Тогда Минсоцполитики сообщал о том, что с 2020 года 758 решений суды приняли по выплатам дополнительных пенсий, а общая сумма долга составляла почти 85 миллиардов гривен. Чтобы упорядочить ситуацию правительство приняло постановление о едином порядке всех выплат во исполнение судебных решений.

Поэтому тысячи украинцев годами ждали доплаты к пенсиям. Те граждане, которые выигрывали суды о выплатах, но получали пенсию "частями" адвокаты советуют обратиться в суд, чтобы заставить Пенсионный фонд отчитываться перед судьей о ходе задолженности по выплатам.

Адвокат рассказала об отмене постановления Кабмина о выплате пенсий "частями"

