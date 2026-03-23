Що відомо про скасування постанови №821?

Нещодавно Київський окружний адміністративний суд визнав, що офіційна постанова, яка дозволяла державі "розтягувати" виплату заборгованостей щодо пенсій. Тепер держава зобов'язана виплачувати ці борги повністю. про це повідомила адвокатка Тетяна Голиця, передає 24 Канал.

Раніше працювала норма, що пенсіонер має отримувати всі виплати, які йому винна держава, повністю. Потім Кабінет Міністрів увів у дію постанову №821. Правила після цього змінилися й гроші почали надходити мізерними частинами. Водночас основний борг завжди "відкладалися на потім", а це "потім" могло тривати роками.

Проте суд поставив крапку в затримках і 4 березня вирішив зобов'язати Пенсійний фонд виплачувати борг повністю. Тобто, якщо пенсіонер виграв суд щодо нарахування виплат, то він має право отримати всю суму без "розстрочок".

Це рішення ще не вступило в дію, адже Кабінет Міністрів, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд ще може подати апеляцію протягом 30 днів. На думку адвокатів, влада може відтягувати процес і вплинути на рішення суду, проте правовий прецедент вже є. Якщо ж і апеляційний суд визнає постанову незаконною, то держава повернеться до практики одноразових виплат за судовими рішеннями.

Варто зазначити, що часткові виплати почали виплачувати з липня 2025 року. Тоді Мінсоцполітики повідомляв про те, що з 2020 року 758 рішень суди ухвалили щодо виплат додаткових пенсій, а загальна сума боргу становила майже 85 мільярдів гривень. Щоб упорядкувати ситуацію уряд ухвалив постанову про єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень.

Відтак тисячі українців роками чекали на доплати до пенсій. Ті громадяни, які вигравали суди про виплати, але отримували пенсію "частинами" адвокати радять звернутися до суду, щоб змусити Пенсійний фонд звітувати перед суддею про хід заборгованих виплат.

Адвокатка розповіла про скасування постанови Кабміну щодо виплати пенсій "частинами"

