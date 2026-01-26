Порушення військового обліку: які штрафи передбачені законом

Закон визначає розміри штрафів за порушення правил військового обліку, підстави для їх накладення та чіткі строки притягнення до адміністративної відповідальності. При цьому, розмір штрафу теж чітко визначається законом.

Який розмір штрафу за порушення військового обліку?

За порушення правил військового обліку та мобілізаційних вимог в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, такі порушення охоплює стаття 210 КУпАП.

Цікаво Нотаріальне засвідчення перекладу документів: коли і як це потрібно робити

Вони стосується невиконання вимог законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Відповідно до закону, нині фінансова відповідальність за порушення становить:

від 17 000 до 25 500 гривень для громадян;

від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Важливо! Після ухвалення рішення про штраф уповноважений орган має лише три місяці для його реалізації шляхом добровільного стягнення або через запуск процедури примусового виконання.

Які є підстави для накладання штрафу ТЦК?

Підстави для накладення штрафу з боку Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки при цьому є чітко визначеними, уточнили у "Юридичній газеті". Це може бути:

неявка за повісткою;

відмова від проходження військово-лікарської комісії;

псування або втрата військово-облікових документів;

невзяття на військовий облік, зокрема жінок з медичною або фармацевтичною освітою, а також юнаків, які досягли 17-річного віку;

неповідомлення ТЦК про працевлаштування, зміну місця проживання або сімейного стану.

Слід також врахувати, що штраф є лише формою відповідальності за конкретне порушення. Він не припиняє та не замінює обов’язків військовозобов’язаного.

Зверніть увагу! Навіть після сплати штрафу або спливу строків притягнення до адміністративної відповідальності особа зобов’язана оновити облікові дані, пройти ВЛК та виконати інші вимоги військового обліку.

Коли неявка до ТЦК не вважається порушенням?