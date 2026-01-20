Призвуть не всіх: кому гарантована відстрочка у 2026 році

У 2026 році законодавство передбачає можливість надання окремим категоріям військовозобов’язаних чоловіків відстрочки від призову. Втім, вона має тимчасовий характер та застосовується за наявності визначених законом підстав.

Кому дадуть відстрочку від мобілізації?

У 2026 році право на відстрочку від мобілізації надається окремим категоріям військовозобов’язаних відповідно до статті 23 Закону України №3543.

Станом на початок року офіційних змін до цього переліку не передбачено, тож застосовуються чинні підстави, визначені законодавством.

Насамперед від призову звільняються заброньовані працівники підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих й відповідають встановленим вимогам, зокрема щодо рівня заробітної плати. Окремою підставою є стан здоров’я: відстрочку отримують особи з інвалідністю незалежно від групи, а також чоловіки, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби. Закон також передбачає сімейні підстави для відстрочки. Йдеться про багатодітних, самотніх та прийомних батьків, чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю, а також осіб, чиї близькі загинули, зникли безвісти або перебували в полоні внаслідок бойових дій. Право на відстрочку мають також ті, хто здійснює постійний догляд за родичами з інвалідністю, за умови відсутності інших осіб, здатних забезпечити такий догляд. Відстрочка також надається студентам незалежно від віку, але лише за умови здобуття першої послідовної вищої освіти на денній або дуальній формі навчання.

Зверніть увагу! Особи, які навчаються повторно або здобувають другу чи наступну освіту, такого права не мають.

Крім того, законом передбачено звільнення від мобілізації для окремих посадових осіб. Зокрема суддів, дипломатів, депутатів та деяких державних службовців. Однак наявність відстрочки не означає автоматичного права на виїзд за кордон, адже ці питання регулюються окремими нормами.

Як оформити відстрочку у 2026 році?

У 2026 році оформлення та продовження відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що дозволяє підтвердити статус без особистого звернення до ТЦК, за умови наявності даних у державних реєстрах.

Цікаво! Електронна система автоматично звіряє дані громадянина з реєстром "Оберіг". Тому за наявності підтверджених підстав відстрочка надається в онлайн-форматі.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів №560. Вони закріплюють автоматичне продовження відстрочок для більшості категорій, визначають електронний формат як базовий спосіб оформлення та передбачають подання паперових документів не через ТЦК, а через Центри надання адміністративних послуг.

