Розшук ТЦК незаконний, але все вирішує суд: чи можливо прибрати червону позначку в Резерв+

Згідно з законом розшук ТЦК щодо військовозобов'язаних провдитися не може, таких повноважень службовці не мають. Проте відмітка в Резерв+ все ж має законну силу.

Чи законний розшук ТЦК?

Поліція може доставляти в ТЦК громадян, які перебувають у так званому розшуку. Хоча це не пошук військовозобов'язаних самими службовцями й фактично такого поняття не існує. Але судова практика показує, що на сторону громадян часто не стають у випадку, якщо ТЦК та СП вносить в реєстр інформацію про порушення та "розшук" без жодних на те підстав. Про це написала адвокатка Дар'я Тарасенко.

Жоден нормативний акт не містить підстав про розшук призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Проте статтею 38 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" органам поліції дозволяється за зверненням ТЦК доставляти осіб, які порушили правила військового обліку.

Вищенаведені положення також не підпадають під визначення "розшук", попри те, що окремого порядку доставки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, не існує,

– пояснила експертка.

Апеляційний суд також визначає, що повідомлення в Резерв+ про те, що людину "Розшукує ТЦК та СП" сповіщає про необхідність прибути на уточнення даних. Тобто це лише інформування, а не класичне поняття розшуку чи порушенню правил військового обліку.

Але через це суди не можуть скасувати незаконний розшук. Дар'я Тарасенко розповіла про випадок, коли багатодітний військовозобов'язаний має право на відстрочку, але не може її оформити з технічних причин. Він повідомив ТЦК про те, що проживає за кордоном.

Проте у відомстві на це не зважали. ТЦК і СП передали до поліції звернення щодо затримання цього громадянина. Позивач разом з адвокаткою вирішили звернутися до суду, бо дії службовців були явно протизаконними.

Згідно з матеріалами справи №420/26672/25, суд в задоволенні позову відмовив, адже фактично "розшуку ТЦК" не існує. А позначка – це лише інформація без жодної законної сили. З погляду судді, протиправними дії ТЦК не вважаються нібито через те, що чоловік не надав доказів про внесення інформації про нього в реєстр порушників. Відсутність підстав для цього суд не врахував.

Тобто якщо людина не порушувала військовий облік, то повідомлення про розшук все одно не можна просто зняти. Потрібно звертатися або безпосередньо до ТЦК, або все ж таки відстоювати свою позицію в суді.

Що змінюється для військовозобов’язаних у травні?

Якщо військовозобов'язаний змінює місце реєстрації, то протягом 7 днів він має стати на облік у новому ТЦК, інакше може отримати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

У Верховній Раді паралельно обговорюють реформу ТЦК. Центри можуть частково позбавити функції вручення повісток і залишити їм переважно адміністративну роботу з реєстром "Оберіг". Також розглядається ідея змінити сам формат роботи ТЦК, зробивши його більш сервісним для військовозобов’язаних.

Водночас поліція може отримати ширші повноваження щодо розшуку осіб, які порушують правила військового обліку.