Летіла ракета та понад 105 БпЛА: скільки влучань сталося, і як відпрацювала ППО

У ніч на 28 лютого росіяни запустили по Україні одну балістичну ракету та 105 ударних безпілотників. Більшість повітряних цілей вдалося збити.

Попри це, подекуди сталися влучання. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької області Росії, а також 105 ударними БпЛА типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших з різних напрямків. Більшість повітряних цілей вдалося ліквідувати.

Орієнтовно 60 із них були "Шахедами". Майже всі безпілотники вдалося збити. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Утім, також зафіксували влучання 6 ударних безпілотників та падіння уламків збитих цілей на щонайменше 7 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що станом на 08:00 у повітряному просторі досі перебуває кілька дронів.