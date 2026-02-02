Летіла російська балістика та дрони: скільки цілей збила ППО
- У ніч проти 2 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою та БпЛА різних типів.
- Українська ППО знешкодила більшість дронів.
У ніч проти 2 лютого росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 171 ударним БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Українські захисники відбили повітряний напад.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Як вночі та зранку відпрацювала ППО?
Ворог запустив своє озброєння з території Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово та Донецька. Військові зазначили, що серед усіх БпЛА було близько 100 "Шахедів".
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони знешкодили більшість дронів. Підтверджено збиття 157 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Балістична ракета "Іскандер-М" та 12 дронів упали на 8 локаціях. Безпілотники ще досі літають над Україною.
ППО знищила російські дрони / Інфографіка Повітряних Сил
Де були вибухи та влучання?
Уночі ворог масовано атакував Черкаси. У місті сталися пожежі на різних об'єктах, де впали російські дрони. Відомо, що через атаку постраждали четверо людей.
Звечора 1 лютого окупанти запускали дрони по Харкову та Запоріжжю. Жителі цих міст чули вибухи.