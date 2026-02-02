Летела российская баллистика и дроны: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 2 февраля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 171 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Украинские защитники отбили воздушное нападение.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Как ночью и утром отработала ПВО?

Враг запустил свое вооружение с территории Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово и Донецка. Военные отметили, что среди всех БпЛА было около 100 "Шахедов".

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны обезвредили большинство дронов. Подтверждено сбитие 157 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

Баллистическая ракета "Искандер-М" и 12 дронов упали на 8 локациях. Беспилотники до сих пор летают над Украиной.



ПВО уничтожила российские дроны / Инфографика Воздушных Сил

Где были взрывы и попадания?