Главная задача бутылки – поддерживать водный баланс, пишет Squat wolf. Достаточное потребление воды необходимо во время тренировок в зале или даже в течение всего рабочего дня в офисе.

Выбирать бутылку для воды нужно не только исходя из внешнего вида, но и обращая внимание на практичность.

На что обратить внимание при выборе бутылки?

Долговечность и удобство в использовании

Бутылку кладут в сумку, ставят на пол, даже случайно роняют, поэтому она должна быть прочной.

Конструкция бутылки тоже не менее важна. Стоит выбирать модели с закручивающейся крышкой и откидным клапаном. Плотно закрученная бутылка обеспечивает герметичность, а клапан позволит быстро сделать глоток даже одной рукой.

Удобство переноски

Активным людям, которые носят бутылку с собой каждый день, стоит выбирать модель с ручкой или ремешком. Таким образом бутылку можно прикрепить к сумке или рюкзаку. При этом она должна оставаться легкой даже при большом объеме.



Бутылка должна быть удобной в ношении / Фото Pexels

Функциональность и дизайн

Вместимость бутылки тоже играет важную роль. Если ее объем будет слишком мал, воду придется постоянно доливать. Более вместительные модели позволяют поддерживать водный баланс в течение всего дня. Преимуществом является полупрозрачный корпус, благодаря которому легко контролировать, сколько воды уже выпито.

Какой должна быть стильная бутылка до тысячи гривен?

Красивую и качественную бутылку сегодня можно найти без значительных затрат. В ценовой категории до 1 тысячи гривен есть немало стильных бутылок разных форм, цветов и объемов. При выборе стоит обращать внимание на все факторы, которые мы перечислили выше.

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Впрочем, внешний вид все равно остается одним из главных показателей при покупке. В последние годы в моде кастомизация. Многие украшают бутылки наклейками, добавляют брелки, подвески на ручку, используют чехлы или ремешки для переноски.

Благодаря таким деталям простая модель может стать более индивидуальной и легко узнаваемой, при этом обойтись всего в тысячу гривен. Теперь бутылка для воды может стать не только полезной покупкой, но и эффектным дополнением повседневного образа.