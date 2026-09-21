Выбор между зарядной станцией и генератором зависит от конкретных потребностей человека, а также от нескольких важных факторов. В частности, если вы живете в квартире, то выбор прост – только зарядная станция. А вот в частном доме нужно учитывать еще что-то, пишет Chint.

Каковы преимущества и недостатки зарядных станций?

Основным плюсом наличия зарядной станции является, конечно же, автономность электроснабжения. В зависимости от мощности станции без света можно продолжать пользоваться лампами, ноутбуками, компьютерами, а порой и мощной бытовой техникой.

Зарядные станции также могут служить резервным источником электричества, а многие из них являются портативными – а это значит, что использовать их можно и в местах, где нет доступа к стандартным источникам электричества.

Но есть и несколько недостатков, которые необходимо учитывать:

они требуют периодического подключения к электросети, а в случае длительных отключений это может стать проблемой;

выбор мощности зарядной станции может оказаться непростой задачей;

не получится подключить большой объем устройств одновременно.

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Каковы плюсы и минусы генераторов?

Для частных домов чаще выбирают бензиновые генераторы. Также есть дизельные варианты: они менее шумные и часто более выгодны в долгосрочной перспективе. Одно из основных преимуществ – это длительная работа. Если топлива достаточно, генератор в течение длительного времени может обеспечивать электроэнергией.

Они также позволяют подключать несколько устройств одновременно. Впрочем, генераторы могут быть шумными и создавать вибрацию, что порой мешает как жильцам, так и соседям.

А из-за технических характеристик генераторы запрещено устанавливать в квартирах.