Оказывается, владельцы частных домов могут существенно сэкономить, если заменят популярные дубовые или грабовые дрова на более дешевую, но ничуть не худшую альтернативу, пишет Dom.wp.pl.

Какие дрова использовать вместо дуба?

Ольха – это гораздо более дешевая, чем дуб, древесина, что позволяет ей быстро разгораться, гореть ровным пламенем, давать относительно мало дыма и при правильном горении оставлять минимум сажи и пепла. Поэтому для домашнего хозяйства ольха может оказаться невероятно практичной породой.

Несмотря на то, что она не такая плотная, как дуб, она хорошо подходит для разжигания и отопления, ее легко обрабатывать, и при надлежащих условиях она может довольно быстро высохнуть. Вот несколько важных преимуществ, благодаря которым ольху стоит рассматривать в качестве замены более популярных видов дров.



Ольха – отличный вариант дров / Фото Pexels

Чисто горит без искр

Если ольху правильно высушить и разжечь, дрова могут дать чистое пламя без большого количества искр. Но количество сажи зависит не только от породы, но и от влажности, правильности горения и даже конструкции камина или печи.

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Быстро сохнет

Благодаря сравнительно невысокой плотности ольха может довольно быстро просохнуть – и точно быстрее, чем многие твердые лиственные породы. Но для эффективного отопления качественная просушка все же необходима.

Легкая обработка

Ольха относится к породам, которые легко не только рубить, но и обрабатывать. Небольшие поленья и щепу из этой древесины еще и можно использовать для розжига камина или печи.

Сколько тепла дадут дрова из ольхи?

Энергетическая ценность дров очень сильно зависит от их влажности, поэтому породы можно сравнивать только при одинаковой степени сухости. По объему ольха имеет меньшую энергетическую ценность, чем дуб или граб, поскольку древесина не такая плотная. Плотность ольхи составляет примерно 500–550 кг/м³.

Но ольховые дрова все равно будут невероятно эффективны для: