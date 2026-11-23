Adv

Почему кроты появляются на участке?

Крот поселяется в саду не ради овощей или корнеплодов, ведь питается дождевыми червями, личинками насекомых и беспозвоночными, пишет Wprost. Однако при рытье туннелей животное выбрасывает кучи земли на поверхность и часто повреждает корни молодых растений.

Из-за неровной почвы и испорченного газона садоводы часто пытаются избавиться от нежелательного соседа, однако применять яд или смертельные ловушки вовсе не обязательно.

Реклама / На Prom можна знайти відлякувачі кротів, садові пастки та інші товари для захисту городу від підземних шкідників. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товарів за фото. Реклама /

Как использовать столовый уксус против крота?

Подземные обитатели ориентируются благодаря обонянию, поэтому обычный столовый уксус с его едким ароматом становится эффективным отпугивателем. Резкий запах мешает животному пользоваться туннелями и заставляет его уйти дальше:

Найдите свежие подземные ходы и осторожно раскройте отверстие кротовины. Налейте небольшое количество столового уксуса непосредственно внутрь туннеля. Засыпьте ход землей, чтобы запах концентрировался под почвой и быстрее распространился по подземным галереям.

Помните о предостережении: никогда не выливайте уксус возле корней культурных растений и на клумбы с цветами. Высокая кислотность может обжечь зелень, изменить свойства почвы и навредить полезным микроорганизмам.

Резкий запах уксуса отпугнет кротов / Фото Pexels

Что еще можно использовать для защиты газона от подземных вредителей?

Если вы боитесь навредить растениям или хотите усилить защиту, воспользуйтесь другими гуманными методами:

Специальные вибрационные и звуковые приборы передают колебания через землю и создают для животных невыносимые условия.

Сетка от кротов, заложенная под слой почвы при обустройстве нового газона, служит надежным механическим барьером.

Посадка бархатцев или чеснока помогает отпугнуть подземного обитателя благодаря естественному аромату.

Какие еще хитрости помогут прогнать кротов?

Лишить вредителя привычной кормовой базы поможет домашняя эмульсия из касторового масла, которая делает червей и личинок непригодными для еды. Кроме того, отпугнуть незваных гостей помогают жестяные банки на металлических стержнях, создающих вибрации под действием ветра.