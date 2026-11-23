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Чому кроти з'являються на ділянці?

Кріт оселяється в саду не заради овочів чи коренеплодів, адже живиться дощовими черв'яками, личинками комах та безхребетними, пише Wprost. Проте під час риття тунелів тварина викидає купи землі на поверхню і часто пошкоджує коріння молодих рослин.

Через нерівний ґрунт і зіпсований газон садівники часто намагаються позбутися небажаного сусіда, проте застосовувати отруту чи смертельні пастки зовсім не обов'язково.

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Як використовувати столовий оцет проти крота?

Підземні мешканці орієнтуються завдяки нюху, тому звичайний столовий оцет із його їдким ароматом стає дієвим відлякувачем. Різкий запах заважає тварині користуватися тунелями та змушує її піти далі:

Знайдіть свіжі підземні ходи та обережно розкрийте отвір кротовини. Налийте невелику кількість столового оцту безпосередньо всередину тунелю. Прикрийте хід землею, щоб запах концентрувався під ґрунтом і швидше поширився підземними галереями.

Пам'ятайте про застереження: ніколи не виливайте оцет біля коріння культурних рослин і на квіткові клумби. Висока кислотність може обпалити зелень, змінити властивості ґрунту та нашкодити корисним мікроорганізмам.

Різкий запах оцту відлякає кротів / Фото Pexels

Які ще засоби захистять газон від підземних шкідників?

Якщо ви боїтеся зашкодити рослинам або бажаєте посилити захист, скористайтеся іншими гуманними методами:

Спеціальні вібраційні та звукові прилади передають коливання через землю і створюють для тварини нестерпні умови.

Сітка від кротів, закладена під шар ґрунту під час облаштування нового газону, слугує надійним механічним бар'єром.

Посадка чорнобривців або часнику допомагає відлякати підземного жителя завдяки природному аромату.

Які ще хитрощі допоможуть прогнати кротів?

Позбавити шкідника звичної кормової бази допоможе домашня емульсія з рицинової олії, яка робить черв'яків і личинок непридатними для їжі. Крім того, відлякати непроханих гостей допомагають бляшанки на металевих стрижнях, що створюють вібрації під дією вітру.