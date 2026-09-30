Уход за комнатными растениями – непростая задача. И если вы не уверены, по силам ли вам это, стоит начать с растений, которые могут обходиться без полива несколько недель, пишет Real Simple.

Какие растения долго обходятся без полива?

Змеиное растение

Змеиное растение родом из районов Африки, где засушливый сезон может длиться довольно долго, поэтому оно естественным образом развило устойчивость к засухе. Оно накапливает воду в толстых мясистых листьях, и это позволяет цветку обходиться без полива около месяца и при этом выживать.

Но несмотря на то, что растение может пережить засуху, регулярный полив точно пойдет ему на пользу. Лучше всего змеиные растения растут при ярком освещении.

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Замиокулькас

Это засухоустойчивое, неприхотливое растение может адаптироваться к длительному пребыванию без воды, поэтому технически его можно поливать всего раз в месяц. Толстые листья сохраняют воду, а также это делают и корневища, немного напоминающие картофель.

Однако для оптимизации роста замиокулькаса лучше поливать его регулярно и обеспечить растению как можно больше света.



Замиокулькас можно долго не поливать / Фото Pexels

Боканрея

Это растение родом из Мексики и имеет толстый, раскидистый ствол. Он служит запасом воды на случай, если в естественной среде прекращаются дожди или же когда вы забываете о растении и долго не поливаете его.

На самом деле растение получит больше вреда, чем пользы от частого полива. Прежде чем повторить полив, следует дождаться, пока верхняя половина почвы просохнет.

Растение-паук

Это уже проверенное временем комнатное растение, которое многие цветоводы любят за простоту в выращивании – в частности, за естественную засухоустойчивость. Она обусловлена клубневым корнем, который накапливает воду.

Алоэ вера

Алоэ – это не только полезное комнатное растение, но и невероятно простое в уходе. Листья сохраняют влагу, что затем помогает растению выжить во время засухи. Достаточно поливать вазон раз в 2–3 недели, чтобы алоэ чувствовало себя как можно лучше.