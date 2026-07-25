Если молодые саженцы вянут, их корни повреждены, а на поверхности почвы появляются характерные ходы, скорее всего, в саду поселилась капустница обыкновенная, пишет Gazeta.pl.

Как избавиться от капустницы обыкновенной?

Естественный уход за садом заключается не только в поливе и внесении удобрений. Не менее важно своевременно реагировать на появление вредителей. В случае с капустянкой быстрые действия и правильно подобранные методы часто позволяют эффективно защитить растения.

Капустница ведет подземный образ жизни, прокладывая разветвленные ходы, почему повреждает корни молодых растений. Чаще всего она выбирает влажные, богатые перегноем почвы с большим количеством органических веществ. Именно поэтому этого вредителя чаще всего можно встретить на огородах и хорошо удобренных клумбах.

Прежде всего следует убедиться, что повреждения вызвала именно капустница. Характерными признаками являются неглубокие туннели на поверхности земли и растения, которые внезапно вянут из-за повреждения корневой системы.

Один из самых распространенных методов борьбы с капустянкой – вручную находить насекомых во время перекопки почвы или других садовых работ. Весной и осенью, когда земля влажная, легче заметить как подземные ходы, так и места обитания капустницы.

Во многих садах также используют ловушки в виде небольших ямок, заполненных навозом. Насекомые охотно прячутся в таких местах, поэтому их легче найти и убрать. Однако этот способ требует терпения и регулярной проверки ловушек.

Капустянка обыкновенная оставляет после себя неглубокие туннели на поверхности земли: смотрите видео

Какие природные методы наиболее эффективны?

Важную роль в борьбе с капустянкой играют ее естественные враги. Птицы, ежи и некоторые мелкие млекопитающие помогают сдерживать численность вредителя, поэтому стоит обустраивать сад так, чтобы поддерживать биоразнообразие.

Также рекомендуется:

регулярно рыхлить почву;

удалять сильно поврежденные растения;

следить за уровнем влажности почвы;

осматривать грядки после сильных дождей; поддерживать чистоту вокруг огорода.

Эти меры не уничтожают капустянку полностью, но затрудняют ей жизнь и помогают быстрее обнаружить проблему.

Как предотвратить появление капустницы?

Не существует способа, который полностью защитил бы участок от этого вредителя. Лучше всего помочь предотвратить его появление:

регулярный уход за почвой;

постоянный контроль за состоянием растений;

быстрая реакция на первые признаки активности насекомого.

Стоит помнить, что капустянка является естественным обитателем наших экосистем и выполняет в них свою роль. Проблемой она становится лишь тогда, когда ее численность резко возрастает и начинает наносить значительный ущерб огородным и садовым культурам.