Чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам, стоит учесть несколько характеристик, пишет Heat Holders.

Почему пуховое одеяло особенное?

Пуховые одеяла наполняют мягким пухом уток или гусей. Их главное преимущество – хорошо согревать, при этом оставаясь легкими.

Одеяла, наполненные натуральным пухом, долговечны (могут прослужить до 20, а то и 30 лет), не деформируются и не сбиваются. Кроме того, они хорошо пропускают воздух.

Людям, склонным к аллергии, стоит обратить внимание на состав наполнителя. Для тех, кто ищет вариант без использования натурального пуха, можно выбрать синтетический аналог. Он имитирует свойства традиционного пуха, но является гипоаллергенным.

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Что нужно знать об электрическом одеяле?

Электроодеяло подойдет тем, кто хочет самостоятельно регулировать уровень тепла. Различные температурные режимы позволяют настроить его в соответствии с собственным комфортом и быстро согреться в холодную ночь.

Однако пользоваться такими одеялами нужно осторожно. Не стоит оставлять их надолго без надлежащего контроля. Современные модели могут иметь дополнительные функции безопасности, в частности автоматическое отключение по таймеру.

Начинать пользоваться электрическим одеялом стоит с самого низкого режима, чтобы оценить, насколько комфортным является тепло.



Зимой особенно важно иметь теплое одеяло / Фото Pexels

Специалисты советуют держать электрическое одеяло подальше от детей и домашних животных, а также регулярно осматривать изделие и проверять шнуры на наличие повреждений.

Соблюдение простых правил поможет долго пользоваться электрическим одеялом и снизить риски, связанные с эксплуатацией.

Независимо от того, какое одеяло вы выберете, перед использованием стоит ознакомиться с рекомендациями по уходу.