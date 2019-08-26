Анна Ризатдинова раскрыла одну из причин развода с Александром Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова стала одной из участниц популярного шоу "Танцы со звездами 2019". Во время проекта она впервые прокомментировала развод с одиозным политиком-беглецом Александром Онищенко.

В личном видиодневнике Анна Ризатдинова призналась, что прекратила отношения с Александром Онищенко и не понимает, почему ее достижения связывают с романом. В записи она пояснила, что шла к успеху самостоятельно.

Читайте также: Одиозный Онищенко: топ-факты о нардепе-беглеце

Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Считаю, неуместным это связывать. Александр – отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готова сидеть дома, гладить, готовить,

– заявила спортсменка.

В эксклюзивном комментарии журналистам LifeStyle 24 представители Анны Ризатдиновой подтвердили, что звезда назвала одну из причин развода с Александром Онищенко. У пары остался годовалый сын Роман. По словам пиар-менеджера Анны, на время тренировок и выступлений в "Танцах со звездами 2019" мальчик остается с мамой гимнастки.

"Да, это была одна из причин их развода... С маленьким Романом сидит ее мама. Но она, в любом случае, проводит много времени с ребенком. Это для нее очень важно", - рассказала Олеся Стоковская.

Читайте также: "Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: как прошла премьера популярного шоу

25 августа Анна Ризатдинова впервые вышла на паркет шоу "Танцы со звездами 2019". Совместно с Александром Прохоровым она показала эмоциональный пасодобль, покоривший всех звездных судей. Постановка была символической, поэтому Юрий Горбунов и Тина Кароль назвали ее исповедью. Представительница Анны Ризатдиновой объяснила, в чем заключается особенность этого номера.

"Танец, исполненный под песню украинской группы The Hardkiss "Любовники", стал знаковым для Анны, ведь участие в проекте для нее – совершенно новый этап в жизни и возможность показать себя с неожиданной стороны... Как назвали ведущие, это своеобразная исповедь. Суть танца в том, что пиджаки – это мужчины, от которых она уходит и в конце концов остается одна. Не то, чтобы у нее было много мужчин. Нет, такого не было. Здесь символическое завершение: она остается одна. Именно поэтому, ей удалось почувствовать и прожить этот танец максимально, что и было видно на паркете", – пояснила Олеся Стоковская.

Смотрите видео первого выступления Анны Ризатдиновой на шоу " Танцы со звездами 2019":