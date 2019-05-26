День Киева 2019: красивые картинки столицы Украины

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Картинки с Днем Киева 2019 - поздравление картинки с Днем Киева
День Киева 2019: картинки / politeka.net

День Киева 2019 приходится на 26 мая. В этом году столице исполняется 1537 лет. Ко дню рождения города, Киев готовит для горожан и гостей развлекательные мероприятия и интересные события. Мы подготовили для вас красивые картинки, чтобы вы вдохновились чудесными пейзажами.

День Киева ежегодно отмечают в последнее воскресенье мая. Впервые праздновать День города начали в мае 1982 года. Тогда состоялось празднование 1500-летия со дня основания города. Уже с 1984 года начались вернисажи на Андреевском спуске. А в последнее воскресенье мая 1987 года впервые был официально отмечен День Киева.

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Мероприятия, посвященные Дню Киева, проходят в течение нескольких дней. В дни празднования проходят традиционные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами", соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев, городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и прочее.

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Традиционно, на главной площади города – Майдане Независимости, проходит большой концерт с участием артистов украинской эстрады и шоу-коллективов. Завершает празднование дня Киева шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.

День Киева 2019: красивые картинки


День города 2019 / kievblog


Картинки с Днем города 2019 / i_love_kiev


Картинки с Днем Киева


День города Киева 


Фото Киева 2019


Киевский зоопарк


Вид на Киев


Панорама Киева


Киев 2019

Листівки з Днем КиєваОткрытки с Днем Киева

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День міста 2019
День города 2019

Привітання з Днем КиєваПоздравления с Днем Киева

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День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
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Теги: LifeStyle Новости Киева Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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