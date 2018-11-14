Концерт Стинга в Киеве: первые фото и видео с выступления

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Выступление Стинга в Киеве: первые фото и видео
Выступление Стинга в Киеве: первые фото и видео / tsn.ua

Популярный британский певец Стинг приехал в Киев. Сегодня, 14 ноября, вместе с ямайским регги-исполнителем Шэгги он вышел на сцену "Дворца спорта".

Известно, что стоимость самых дешевых билетов на анонсированный концерт была более 1600 гривен. В день выступления легендарного Стинга меломаны могли приобрести их за почти 2400 гривен.

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Однако такие достаточно большие цены отнюдь не отпугнули поклонников музыкантов. Тысячи людей выстроились в очереди к "Дворцу спорта", чтобы попасть на выступление Стинга и Шэгги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений dontstop agency (@dontstopagency)

 

Ранее Стинг признался, что перед выходом на сцену провел медитацию. Сделал он это в специальной комнате, которую оборудовали для артиста организаторы шоу. Помещение полностью завесили черной тканью, чтобы Стинга ничего не отвлекало.

Поэтому на сцену артист вышел с великолепным юмором и настроением. Легендарный Стинг поздоровался с украинцами и спел уже несколько известных хитов и песен из его нового альбома "44/876". Пользователи сети уже опубликовали первые фото и видео с выступления Стинга в Киеве.

Участвуйте в опросе: Какой концерт вы бы с удовольствием посетили?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maxim Plakhtiy (@maxim.plakhtiy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений rostislav (@kovalsky_rostislav)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan Yermak (@ivanyermak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Artem Churin (@churin_a)

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Стинг Музыка
Источник: 24 Канал
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