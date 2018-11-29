На верхушке небоскреба, который "сыплется", появилась смотровая площадка для бесстрашных

Самое высокое здание столицы Таиланда - 300-метровый небоскреб MahaNakhon дополнили необычной смотровой площадкой.

Сам небоскреб в Бангкоке, спроектированный архитектурным бюро Büro Ole Scheeren, открыли еще в 2016-м.

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Однако только сейчас на его верхушке оборудовали невероятную смотровую площадку, сообщает Archinect.



Верхушка самого высокого небоскреба Таиланда превратилась в место сбора бесстрашных туристов

Людям, которые боятся высоты, оттуда панорамой города лучше не наслаждаться, ведь полностью прозрачная стеклянная платформа, кажется, будто зависла на 300-метровой высоте.



На верхушке небоскреба в Бангкоке открыли смотровую площадку



Стеклянная платформа площадки в Бангкоке буквально "зависла" на высоте

Дизайнеры стеклянного гиганта разработали его проект таким образом, чтобы не прятать, а наоборот показывать всем "внутреннюю жизнь".

Здание небоскреба собрано из застекленных террас, балконов, кубов жилых ячеек, а благодаря оптическим решениям складывается впечатление, что оно вращается или вот-вот рассыплется сотнями стеклянных пикселей.



Небоскреб MahaNakhon Tower

Полифункциональное сооружение построено в деловой части Бангкока. В небоскребе высотой 314 метров расположен многоуровневый торговый центр площадью 10 тысяч квадратных метров, кафе и рестораны, отель на 194 номеров, бутик-отель на 150 номеров, различные офисные помещения и 200 апартаментов.

Смотрите видео про MahaNakhon Tower-самый высокий небоскреб Таиланда: