День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября. Украинцам в этот день стоит вспомнить основные правила родного языка – проверьте, не нужно ли вам немного "подтянуть" свои знания.

Украина считается одной из стран с лучшим уровнем образования, однако граждане государства продолжают делать типичные ошибки. Помните: научиться правильно говорить и писать никогда не поздно! В День украинской письменности и языка самое время проверить свои знания.

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