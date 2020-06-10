Чтобы отдохнуть и понежиться под жарким летним солнцем, не обязательно отправляться за пределы столицы. В Киеве есть множество речных и озерных пляжей, открытых бассейнов, где можно прекрасно провести время. Как работают пляжные комплексы в условиях пандемии – читайте дальше.

Купальный сезон в Киеве обещают открыть, когда вода прогреется до +18 градусов. Именно такую температуру в Министерстве здравоохранения считают безопасной. Госпродпотребслужба в свою очередь обещает тщательно следить за соблюдением всех мер безопасности на пляжах.

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К началу пляжного сезона Киев подготовился. Ежедневно дезинфицируют скамейки и кабинки для переодевания, в медпунктах есть все необходимые медикаменты. На входе к пляжу и в туалетах установлены дезинфекторы. Отдыхать на пляжах можно, а вот купаться Госпродпотребслужба пока не рекомендует. Ждут окончательных результатов лабораторных исследований воды.

Пляжи Киева на Днепре

Конечно же, Киев славится Днепром! На берегу этой могучей реки немало замечательных мест для отдыха.

Пляж "Центральный"

Где: метро "Почтовая площадь", Труханов остров

Цена: бесплатно





Где можно купаться в Киеве 2020 – Труханов остров

Начнем с пляжа в самом центре столицы. Чтобы попасть сюда, вам нужно лишь перейти Пешеходный мост на Труханов остров и вы на месте! Основные преимущества: здесь очень красивая природа, есть много места для пикников, совсем рядом центр. На территории есть множество кафе с едой, напитками на разные вкусы и кошельки. Также здесь есть совершенно бесплатные душевые кабинки и места для переодевания. Работает туалет. Здесь относительно чисто, есть достаточно урн. На пляже коммунальщики провели очистки песка, поэтому можно спокойно отправляться на отдых.

Пляж "Золотой"

Где: метро "Гидропарк", мост Патона

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2020 – пляж "Золотой"

Любите отдыхать с минимальным количеством людей? Тогда вам на пляж "Золотой". Сюда трудно добраться, поэтому людей здесь всегда меньше. Надо доехать до станции метро "Гидропарк" и идти в обратную сторону от Венецианского моста до моста Патона. Кстати, здесь значительно чище, чем на других речных пляжах Киева. Это касается и воды, и чистого золотого песочка. Основные достоинства: незабываемый вид на Киево-Печерскую лавру! Здесь нет кафе и развлечений, так что не забудьте взять перекус с собой. Но для вас оборудованы туалет, кабинки для переодевания и даже медицинский пункт.

Пляж "Детский"

Где: метро "Гидропарк", Венецианский мост

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2020 – пляж "Детский"

Сюда попасть очень легко. Пляж расположен совсем рядом со станцией метро. Основные преимущества: пляж рассчитан для отдыха с детьми, здесь чистая вода и песок (насколько это возможно в мегаполисе), плавный спуск в воду. Также на прокат можно взять зонтики, шезлонги. За безопасность детей тоже можно не волноваться, ведь здесь работают спасатели. Рядом множество заведений питания.

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Пляж "Венеция"

Где: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров

Цена: бесплатно



Пляж "Венеция"

Пляж Венеция – один из самых популярных киевских пляжей. Отсюда отдыхающие могут увидеть берег Венецианского острова, Русановский канал и массив Никольская Слободка. До пляжа легко добраться. На общественном транспорте маршрут следующий: необходимо доехать до станции метро "Гидропарк", после чего пройтись пешком до Венецианского моста – пляж будет справа.

Пляжи Киева на озере

Но не Днепром единым. В Киеве есть множество озер. Многие из них оборудованы хорошими пляжами для отдыха.

Озеро в Пуще-Водице

Где: Святошинский район, Пуща-Водица

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2020 – озеро в Пуще-Водице

Начнем с очаровательного пляжа в Святошинском районе. Сюда трудно и долго ехать, но оно того стоит! Ведь именно здесь вы может отдохнуть в покое и насладиться свежим воздухом. Это и является основным преимуществом пляжа. Из стандартных удобств: туалет, кабинки для переодевания, урны. Есть шезлонги. Кстати, здесь в аренду можно взять лодку или катамаран. Рядом есть кафе, но здесь нет такого широкого выбора питания, как на центральных пляжах. Так что можно взять перекусить с собой.

Озеро Тельбин

Где: Березняки, метро "Левобережная", "Дружбы народов"

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2020 – озеро Тельбин

Предлагаем вам также посетить озеро, известное со времен Средневековья! В Днепровском районе в жилом массиве Березняки расположено живописное озеро Тельбин. Здесь довольно чистый песчаный пляж, есть также небольшой платный на траве с шезлонгами. Есть спасатели, кабинки для переодевания. Также можно взять на прокат лодки и катамараны. Рядом множество уличной еды, кафе и ресторанов. Вокруг много спортивных площадок для различных видов спорта.

Озеро Вербное

Где: метро "Оболонь"

Цена: бесплатно



Где можно купаться в Киеве 2020 – озеро Вербное

Это просто находка для людей, которые мечтают об отдыхе на природе! Озеро Вербное расположено среди множества деревьев, здесь спокойно и свежо даже в адскую жару. Вода достаточно чистая. Кстати, здесь немало рыбаков. Для рыбалки или активного отдыха можно арендовать лодки и катамараны. Есть место для переодевания. Но здесь нет шезлонгов и кафе. Поэтому собираясь сюда, не забудьте пледы, зонты и обед.

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Озеро Радуга

Где: улица Марка Черемшины, 17/13

Цена: бесплатно

Радужное озеро

Пляж на Радужном озере расположен в Днепровском районе Киева на территории бывшей Воскресенской слободки, между Радужным массивом и дачным поселком "Русановские сады". Рекомендуем это место посетить каждому, ведь оно открывает невероятные пейзажи. Озеро довольно уютное и спокойное, идеально подойдет для отдыха всей семьи.

Открытые бассейны в Киеве

Если же у вас возникают сомнения относительно чистоты воды в природных водоемах – предлагаем вам отдых у открытых бассейнов.

Басейн на ВДНХ

Где: ВДНХ

Цена: в будние дни 100 грн за 1 час, на праздничные и выходные дни – 150 грн за 1 час.



Где можно купаться в Киеве 2020 – бассейн на ВДНХ

Шезлонги администраторы теперь передвигать добровольно не разрешают и просят приходить со своим полотенцем. В бассейне на ВДНХ есть туалеты, кабинки для переодевания. Основное преимущество понято: удобно добираться и небольшая цена.

City Beach Club

Где: крыша ТЦ Ocean Plaza, метро Лыбедская

Цена: шезлонг – 400 грн, кровать – 900 грн, бунгало – 1200. На выходных цена выше.



Где можно купаться в Киеве 2020 – City Beach Club

Мечтаете об Ибице? City Beach Club, конечно же, не заменит отдыха на популярном испанском курорте. Но максимально приблизит к мечте! Шикарный бассейн на крыше (детский и взрослый отдельно), удобные шезлонги, бар. Ночью здесь проводят крутые вечеринки. Основное преимущество: удобное расположение, интересная развлекательная программа. Кроме стандартного шезлонге, здесь можно арендовать даже кровать!

По всей территории парка размещено большое количество дезинфекторов в легкодоступных местах. Несмотря на то, что бассейн работает, работники все же советуют держать дистанцию и соблюдать все правила Минздрава.

Sky Family Park

Где: проспект Романа Шухевича

Цена: вход на территорию – 50 гривен, дети до 10 лет – бесплатно.



Где можно купаться в Киеве 2020 – Sky Family Park

Это самый большой открытый бассейн в Киеве. 1500 квадратных метров прохлады, однако в связи с пандемией, Sky Family Park предлагает для отдыха только зону бассейна, временно без работы самого бассейна. Для посетителей открыты зоны фуд-корта, пляжа, где можно позагорать и парковой зоны. Не работают пока что детские развлекательные зоны.

Sky Family Park просит соблюдать масочный режим, правила гигиены и социальную дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Olmeca Plage

Где: Броварской проспект, 5 м.

Цена: вход бесплатный

Olmeca Plage – это частный пляжный комплекс с собственной пристанью в Гидропарке, расположился в районе Молодежного пляжа. Бассейн у Olmeca стандартный, 25-метровый. Свои двери пляжный комплекс открывает 12 июня, но предупреждает посетителей, работать они будут в тестовом режиме, а это значит, что бассейн пока для гостей будет недоступен.

Впрочем можно прийти позагорать, заказать любимые блюда и коктейли и насладиться летом. Аренда шезлонга – 200 гривен, аренда зонтика – 100 гривен. Ресторан будет работать с 09:00 до 23:00.