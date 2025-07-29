Тринадцатую годовщину свадьбы также называют ландышевой. В материале Lifestyle24 рассказываем о символизме даты, что подарить на 13 лет брака и как отпраздновать этот день с лучшими эмоциями, уютом и теплом.

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13 лет брака: как называется тринадцатая годовщина свадьбы?

Тринадцать лет свадьбы в Украине называют кружевной свадьбой, а иногда можно услышать и другое название – ландышевая свадьба. Первое название происходит от ткани, которую называют кружевом, что создается из большого количества нитей. Именно поэтому кружево стало идеальным символом для 13 лет брака, потому что напоминает о совместно созданном узоре жизни, который переходит от сложного к хрупкому. А каждая нить – это воспоминание или год пережитый вместе.

Кружево создается глубоким терпением и кропотливым трудом – как и брак. Оно олицетворяет гармонию, красоту, изысканность и способность быть нежными друг к другу на протяжении многих лет.

А второе название, ландышевая свадьба, ассоциируется с нежным цветком, и имеет мощный символизм. Ландыш означает искренность, преданность и обновление. В некоторых культурах он символизирует верное сердце и надежду, а его аромат – тонкий и устойчивый, как и чувства, что пережили супруги на протяжении тринадцати лет.Ландыши – это знак того, что даже после стольких лет прожитых в браке, супругов продолжает сохранять свою нежность и может заново цвести, предоставляя второго дыхания своим чувствам.

Для супругов 13 годовщина свадьбы – это возможность вспомнить, сколько уже сделано вместе, и укрепить связь, которая стала изящной, как кружево, и нежной, как цветок ландыша.

Традиции празднования 13-й годовщины свадьбы в Украине и мире

В Украине нет глубоко укоренившихся традиций, как, например, для 25-й (серебряной) или 50-й (золотой) годовщины. Но, учитывая рост тенденций на празднование различных особых событий, существуют современные приметы и традиции, связанные с этой датой. Принято в 13-ю годовщину свадьбы жене что-то одевать из кружева – платье, белье или блузу, а муж может сделать символический подарок: платок, аксессуар или кружевная открытка. Также можно выбрать кружевные салфетки, скатерти или украшения для дома, которые станут элементом уюта, созданного вместе за эти 13 лет.

Если же пара предпочитает название ландышевая свадьба, то для проявления внимания можно подарить букет ландышей, если позволяет сезон. Романтический ужин или небольшое путешествие, которое могут организовать оба партнера или кто-то один, будет символическим "обновлением любви". А вот что касается числа 13, то украинская культура к этому довольно придирчива. Бывает, что в отелях даже нет 13-го этажа, потому что его считают несчастливым, а с другой стороны – число 13 может символизировать завершение одного цикла и начало нового. Кажется, что супруги после этой границы переходят в зрелую фазу, преодолев уже большую часть испытаний.

Если сравнивать с другими странами, то в США и Великобритании 13-й год брака считают "непростым" и предпочитают название lace anniversary (кружевная годовщина). Близкое окружение может задавать себе вопрос: а что подарить на 13 лет свадьбы? И ответ прост: принято дарить кружевные аксессуары, организовывать путешествие для двоих и тому подобное.

Во Франции празднуют noces de muguet (ландышевая свадьба). В их традиции ландыш символизирует счастье, и его дарят тогда, когда желают удачи. А в Германии не принято на празднование приглашать много гостей, однако обязательным атрибутом являются подарки ручной работы, которые созданы с любовью.

Традиции празднования 13 лет свадьбы / Фото Freepik

Что принято дарить на 13 лет свадьбы?

Подарки на кружевную свадьбу традиционно связаны с кружевом или ландышами. Но есть и другие варианты, которые могут поразить оригинальностью выбора:

Изделия из кружева (белье, салфетки, фоторамка с кружевным оформлением, украшения) – символизируют деликатность, доверие и сплетение жизней.

(белье, салфетки, фоторамка с кружевным оформлением, украшения) – символизируют деликатность, доверие и сплетение жизней. Ландыши (живой букет, декоративный сувенир, украшения в форме упомянутого цветка, духи с нотками ландышей, картина с цветами, которая украсит дом) – является символом верности, искренности и чистоты чувств.

(живой букет, декоративный сувенир, украшения в форме упомянутого цветка, духи с нотками ландышей, картина с цветами, которая украсит дом) – является символом верности, искренности и чистоты чувств. Текстиль и шерсть (шерстяной плед или шарф для совместных уютных вечеров, парные варежки или свитера, декоративные подушки, гобелен или одеяло с вышивкой символических слов или дат) – в некоторых культурах 13-я годовщина ассоциируется с шерстью, как символом защиты и стабильности.

(шерстяной плед или шарф для совместных уютных вечеров, парные варежки или свитера, декоративные подушки, гобелен или одеяло с вышивкой символических слов или дат) – в некоторых культурах 13-я годовщина ассоциируется с шерстью, как символом защиты и стабильности. Фаянс или керамика (фаянсовые чашки или тарелки с романтической надписью, персонализированные керамические чашки для пары, декоративная ваза или фаянсовая подставка для украшений) – в некоторых странах дарят такие изделия как символ того, что крепкие отношения требуют бережного отношения, как к хрупкой посуде.

Также не стоит отбрасывать идеи с символическими подарками для супругов, которые подчеркнут их глубину и единство, что достигли за 13 лет:

Ювелирное украшение с гравировкой ("13 лет вместе" или инициалы пары).

("13 лет вместе" или инициалы пары). Коллаж из семейных фото или фотоальбом , где можно хранить лучшие мгновения жизни.

, где можно хранить лучшие мгновения жизни. Часы – символ времени, проведенного вместе.

– символ времени, проведенного вместе. Абонемент на романтическое событие (SPA, концерт, маленькое приключение).

Подарки для жены на 13 лет свадьбы

При выборе подарка, мужчины задаются вопросом: что подарить на 13 лет свадьбы? И подарки для любимой жены должны сочетать нежность, романтику, символизм утонченности и крепких чувств.

Духи с ароматом ландышей. К примеру, можно выбрать Dior Diorissimo или Guerlain Muguet. Бюджетные варианты с нотками белых цветов или майских ландышей также прекрасно подойдут, ведь это хороший способ проявить свою любовь.

К примеру, можно выбрать Dior Diorissimo или Guerlain Muguet. Бюджетные варианты с нотками белых цветов или майских ландышей также прекрасно подойдут, ведь это хороший способ проявить свою любовь. Ажурная шаль или кружевной плед будут символизировать заботу и уют этого союза. Шаль лучше выбирать в пастельных цветах (белый, кремовый, нежно-розовый).

или будут символизировать заботу и уют этого союза. Шаль лучше выбирать в пастельных цветах (белый, кремовый, нежно-розовый). Кружевное белье – это интимный подарок, который может добавить страсти отношениям. Особое внимание стоит обратить на цвета (молочный, пудровый или черный), комплекты, которые сочетают комфорт и сексуальность, а также ощущение ткани на ощупь.

– это интимный подарок, который может добавить страсти отношениям. Особое внимание стоит обратить на цвета (молочный, пудровый или черный), комплекты, которые сочетают комфорт и сексуальность, а также ощущение ткани на ощупь. Ювелирные изделия – это символ красоты и уважения. Можно выбрать серьги или браслет с кружевным узором или гравировкой.

– это символ красоты и уважения. Можно выбрать серьги или браслет с кружевным узором или гравировкой. Романтический сюрприз романтический сюрприз имеет все шансы стать лучшим подарком. Ужин при свечах дома или в любимом ресторане, поездка в загородный дом или комплекс отдыха, любовный квест или письмо с 13 воспоминаниями о совместной жизни, фотосессия в стиле "13 лет счастья".

К подарку можно добавить искреннюю, рукописную открытку или короткое видео с пожеланиями.

Подарки для мужа на 13 лет свадьбы на 13 лет свадьбы

А варианты подарков для мужа могут совместить традиционные символы годовщины (кружево, шерсть), современные тренды (впечатление, персонализация) и мужской стиль.

Кружевные или шерстяные элементы могут быть неожиданно стильными в мужском гардеробе: галстук или бабочка с кружевным узором, шерстяной шарф или свитер ручной вязки, стильные носки с интересным принтом, кожаное портмоне или браслет с тиснением.

могут быть неожиданно стильными в мужском гардеробе: галстук или бабочка с кружевным узором, шерстяной шарф или свитер ручной вязки, стильные носки с интересным принтом, кожаное портмоне или браслет с тиснением. Персонализированные подарки: гравированная фляга : гравированная фляга, нож или зажигалка, парные футболки с надписью "13 лет вместе" или с семейной шуткой, фотокнига, деревянная карта мира с обозначенными совместными путешествиями, аксессуар для хобби (рыбалка, спорт, авто).

: гравированная фляга, нож или зажигалка, парные футболки с надписью "13 лет вместе" или с семейной шуткой, фотокнига, деревянная карта мира с обозначенными совместными путешествиями, аксессуар для хобби (рыбалка, спорт, авто). Подарок, который запомнится : ужин-сюрприз в стиле любимого человека (стейк, пиво, любимый фильм), билеты на концерт любимой группы, игра в квест-комнате или парный турнир, совместное путешествие на выходные.

: ужин-сюрприз в стиле любимого человека (стейк, пиво, любимый фильм), билеты на концерт любимой группы, игра в квест-комнате или парный турнир, совместное путешествие на выходные. Подарок в виде мастер-класса может стать отличным опытом может стать отличным опытом и расширит темы для разговоров: барменский или винный мастер-класс, гончарство, резьба или кузнечное дело, стрельба из лука или автошкола дрифтинга, мастер-класс парного массажа или танца (для обоих), кулинарный курс – приготовление стейков, суши или кофе.

может стать отличным опытом и расширит темы для разговоров: барменский или винный мастер-класс, гончарство, резьба или кузнечное дело, стрельба из лука или автошкола дрифтинга, мастер-класс парного массажа или танца (для обоих), кулинарный курс – приготовление стейков, суши или кофе. Символические предметы из кружева или шерсти: декоративная подушка для офисного кресла из шерсти, набор для ухода за бородой, упакованный в тканевый мешочек с кружевом, книга в обложке из текстиля или плетеная закладка.

Подарки для пары от друзей и родственников

Ближайшее окружение супругов в 13-ю годовщину свадьбы могут выбрать такие подарки, которые также будут отвечать символическому значению прожитых совместных лет жизни.

Кружевной текстиль для дома – традиционный и изысканный подарок, который символизирует сплетение судеб, нежность и гармонию. Лучшими вариантами будут: кружевные скатерти ручной работы, комплект салфеток для праздничного стола, декоративные полотенца или вставки для декора интерьера. А вот подарок от родителей или крестных может быть в виде благословения на дальнейшую супружескую жизнь: икона "Покрова Пресвятой Богородицы", настенная молитва о семье в рамке, вышитые обереги с пожеланиями мира и согласия.

Если есть желание выбрать универсальный и практичный подарок, то стоит остановить выбор на наборах посуды, аромалампе с эфирными маслами, декоративных свечах или подсвечниках, пледе или одеяле в нейтральных цветах, стильных настольных часах или картине.

Если же супруги не являются сторонниками кружева или текстиля в целом, то хорошим вариантом подарков будет что-то оригинальное или такое, что подарит незабываемые эмоции. Например, парные чашки, фоторамка в форме дерева семьи, гравированные предметы, сертификат на парный массаж или фотосессию, билеты на концерт, спектакль или необычное свидание.

Что подарить на 13 лет свадьбы / Фото Freepik

Как отметить 13-ю годовщину свадьбы?: идеи для празднования

Празднование 13 лет свадьбы дома подойдет тем парам, которые ценят комфорт и душевную атмосферу. Ужин при свечах или пикник на балконе или во дворе станут хорошими вариантами, которые обеспечат спокойствие и уют в такой важный день.

подойдет тем парам, которые ценят комфорт и душевную атмосферу. Ужин при свечах или пикник на балконе или во дворе станут хорошими вариантами, которые обеспечат спокойствие и уют в такой важный день. Если же есть желание изменить серую обыденность, то стоит выбрать ужин в ресторане . Стоит отдавать предпочтение тем заведениям, где есть живая музыка, чтобы музыканты могли сыграть любимую песню супругов.

. Стоит отдавать предпочтение тем заведениям, где есть живая музыка, чтобы музыканты могли сыграть любимую песню супругов. Неформальный, но энергичный формат пикника на природе также будет отличным вариантом для празднования. С собой можно взять фотоаппарат, чтобы сохранить в фото счастливый момент.

также будет отличным вариантом для празднования. С собой можно взять фотоаппарат, чтобы сохранить в фото счастливый момент. Путешествие вдвоем – идеальная возможность открыть и увидеть что-то новое. Чтобы добавить особенности такой поездке, стоит собрать 13 вещей из путешествия или сделать 13 фотографий, которые впоследствии будут украшать семейный фотоальбом.

– идеальная возможность открыть и увидеть что-то новое. Чтобы добавить особенности такой поездке, стоит собрать 13 вещей из путешествия или сделать 13 фотографий, которые впоследствии будут украшать семейный фотоальбом. Тематическая фотосессия – инвестиция в архив счастливых моментов. Локацию лучше всего выбирать ту, которая соответствует тону пары и их предпочтениям.

– инвестиция в архив счастливых моментов. Локацию лучше всего выбирать ту, которая соответствует тону пары и их предпочтениям. Совместный мастер-класс станет хорошим вариантом для тех, кто мечтает создать что-то совместное со второй половинкой. Если это не кулинарное изделие, то результат своего труда можно забрать домой, как символ совместно проделанной работы.

Выводы

13 лет совместной жизни – это важный этап в жизни супругов, символизирующий не только время, проведенное вдвоем, но и глубину отношений, утонченность доверия и прочность семейной связи. Не так важно, какой подарок выбрать или как отпраздновать, самое важное – чтобы годовщина стала не просто датой, а была началом еще одного совместного этапа любви – взрослого, настоящего и доверительного.