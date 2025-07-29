Тринадцяту річницю весілля також називають конвалієвою. У матеріалі Lifestyle24 розповідаємо про символізм дати, що подарувати на 13 років шлюбу та як відсвяткувати цей день з найкращими емоціями, затишком і теплом.

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13 років шлюбу: як називається тринадцята річниця весілля?

Тринадцять років весілля в Україні називають мереживним весіллям, а подекуди можна почути й іншу назву – конвалієве весілля. Перша назва походить від тканини, яку називають мереживом, що створюється з великої кількості ниток. Саме тому мереживо стало ідеальним символом для 13 років шлюбу, бо нагадує про спільно створений візерунок життя, який переходить від складного до тендітного. А кожна нитка – це спогад або рік пережитий разом.

Мереживо створюється глибоким терпінням і кропіткою працею – як і шлюб. Воно уособлює гармонію, красу, вишуканість і здатність бути ніжними одне до одного упродовж багатьох років.

А друга назва, конвалієве весілля, асоціюється з ніжною квіткою, і має потужний символізм. Конвалія означає щирість, відданість та оновлення. У деяких культурах вона символізує вірне серце та надію, а її аромат – тонкий та стійкий, як і почуття, що пережило подружжя упродовж тринадцяти років.Конвалії – це знак того, що навіть після стількох років прожитих у шлюбі, подружжя продовжує зберігати свою ніжність і може заново цвісти, надаючи другого дихання своїм почуттям.

Для подружжя 13 річниця весілля – це нагода згадати, скільки вже зроблено разом, і зміцнити зв'язок, який став витонченим, як мереживо, і ніжним, як квітка конвалії.

Традиції святкування 13-ї річниці весілля в Україні та світі

В Україні немає глибоко вкорінених традицій, як, наприклад, для 25-ї (срібної) чи 50-ї (золотої) річниці. Але, враховуючи зріст тенденцій на святкування різних особливих подій, існують сучасні прикмети та традиції, пов'язані з цією датою. Заведено у 13-ту річницю весілля дружині щось одягати з мережива – сукню, білизну чи блузу, а чоловік може зробити символічний подарунок: хустка, аксесуар або мереживна листівка. Також можна обрати мереживні серветки, скатертини або прикраси для дому, які стануть елементом затишку, створеного разом за ці 13 років.

Якщо ж пара віддає перевагу назві конвалієве весілля, то для прояву уваги можна подарувати букет конвалій, якщо дозволяє сезон. Романтична вечеря або невеличка подорож, яку можуть організувати обидва партнери або ж хтось один, буде символічним "оновленням кохання". А от що стосується числа 13, то українська культура до цього доволі прискіплива. Буває, що у готелях навіть немає 13-го поверху, бо його вважають нещасливим, а з другого боку – число 13 може символізувати завершення одного циклу і початок нового. Видається, що подружжя після цієї межі переходить у зрілу фазу, подолавши вже велику частину випробувань.

Якщо порівнювати з іншими країнами, то у США та Великій Британії 13-й рік шлюбу вважають "непростим" і віддають перевагу назві lace anniversary (мереживна річниця). Близьке оточення може ставити собі питання: а що подарувати на 13 років весілля? Та відповідь проста: заведено дарувати мереживні аксесуари, організовувати подорож для двох тощо.

У Франції святкують noces de muguet (конвалієве весілля). У їхній традиції конвалія символізує щастя, і її дарують тоді, коли бажають удачі. А у Німеччині не заведено на святкування запрошувати багато гостей, однак обов'язковим атрибутом є подарунки ручної роботи, які створені з любов'ю.

Традиції святкування 13 років весілля / Фото Freepik

Що заведено дарувати на 13 років весілля?

Подарунки на мереживне весілля традиційно пов'язані з мереживом або конваліями. Але є й інші варіанти, які можуть вразити оригінальністю вибору:

Вироби з мережива (білизна, серветки, фоторамка з мереживним оформленням, прикраси) – символізують делікатність, довіру та сплетіння життів.

(білизна, серветки, фоторамка з мереживним оформленням, прикраси) – символізують делікатність, довіру та сплетіння життів. Конвалії (живий букет, декоративний сувенір, прикраси у формі згаданої квітки, парфуми з нотками конвалій, картина з квітами, яка прикрасить дім) – є символом вірності, щирості та чистоти почуттів.

(живий букет, декоративний сувенір, прикраси у формі згаданої квітки, парфуми з нотками конвалій, картина з квітами, яка прикрасить дім) – є символом вірності, щирості та чистоти почуттів. Текстиль і вовна (вовняний плед або шарф для спільних затишних вечорів, парні рукавиці або светри, декоративні подушки, гобелен або ковдра з вишивкою символічних слів чи дат) – у деяких культурах 13-та річниця асоціюється з вовною, як символом захисту та стабільності.

(вовняний плед або шарф для спільних затишних вечорів, парні рукавиці або светри, декоративні подушки, гобелен або ковдра з вишивкою символічних слів чи дат) – у деяких культурах 13-та річниця асоціюється з вовною, як символом захисту та стабільності. Фаянс або кераміка (фаянсові чашки або тарілки з романтичним надписом, персоналізовані керамічні чашки для пари, декоративна ваза або фаянсова підставка для прикрас) – у деяких країнах дарують такі вироби як символ того, що міцні стосунки вимагають дбайливого ставлення, як до крихкого посуду.

Також не варто відкидати ідеї з символічними подарунками для подружжя, які підкреслять їхню глибину та єдність, що досягли за 13 років:

Ювелірна прикраса з гравіюванням ("13 років разом" або ініціали пари).

("13 років разом" або ініціали пари). Колаж із сімейних фото або фотоальбом , де можна зберігати найкращі миті життя.

, де можна зберігати найкращі миті життя. Годинник – символ часу, проведеного разом.

– символ часу, проведеного разом. Абонемент на романтичну подію (SPA, концерт, маленька пригода).

Подарунки для дружини на 13 років весілля

Під час вибору подарунка, чоловіки ставлять питання: що подарувати на 13 років весілля? Та подарунки для коханої дружини мають поєднувати ніжність, романтику, символізм витонченості й міцних почуттів.

Парфуми з ароматом конвалій. До прикладу, можна обрати Dior Diorissimo або Guerlain Muguet. Бюджетні варіанти з нотками білих квітів або травневих конвалій також чудово підійдуть, адже це гарний спосіб проявити свою любов.

До прикладу, можна обрати Dior Diorissimo або Guerlain Muguet. Бюджетні варіанти з нотками білих квітів або травневих конвалій також чудово підійдуть, адже це гарний спосіб проявити свою любов. Ажурна шаль або мереживний плед символізуватимуть турботу та затишок цього союзу. Шаль краще обирати у пастельних кольорах (білий, кремовий, ніжно-рожевий).

або символізуватимуть турботу та затишок цього союзу. Шаль краще обирати у пастельних кольорах (білий, кремовий, ніжно-рожевий). Мереживна білизна – це інтимний подарунок, який може додати пристрасті стосункам. Особливу увагу варто звернути на кольори (молочний, пудровий або чорний), комплекти, які поєднують комфорт і сексуальність, а також відчуття тканини на дотик.

– це інтимний подарунок, який може додати пристрасті стосункам. Особливу увагу варто звернути на кольори (молочний, пудровий або чорний), комплекти, які поєднують комфорт і сексуальність, а також відчуття тканини на дотик. Ювелірні вироби – це символ краси та поваги. Можна обрати сережки або браслет з мереживним візерунком або гравіюванням.

– це символ краси та поваги. Можна обрати сережки або браслет з мереживним візерунком або гравіюванням. Романтичний сюрприз має всі шанси стати найкращим подарунком. Вечеря при свічках удома або в улюбленому ресторані, поїздка у заміський будинок чи відпочинковий комплекс, любовний квест або лист із 13 спогадами про спільне життя, фотосесія в стилі "13 років щастя".

До подарунка можна додати щиру, рукописну листівку або коротке відео з побажаннями.

Подарунки для чоловіка на 13 років весілля

А варіанти подарунків для чоловіка можуть поєднати традиційні символи річниці (мереживо, вовна), сучасні тренди (враження, персоналізація) та чоловічий стиль.

Мереживні або вовняні елементи можуть бути неочікувано стильними у чоловічому гардеробі: краватка або метелик із мереживним візерунком, вовняний шарф або светр ручної в’язки, стильні шкарпетки з цікавим принтом, шкіряне портмоне або браслет із тисненням.

можуть бути неочікувано стильними у чоловічому гардеробі: краватка або метелик із мереживним візерунком, вовняний шарф або светр ручної в’язки, стильні шкарпетки з цікавим принтом, шкіряне портмоне або браслет із тисненням. Персоналізовані подарунки : гравійована фляга, ніж або запальничка, парні футболки з надписом "13 років разом" або з сімейним жартом, фотокнига, дерев'яна карта світу з позначеними спільними подорожами, аксесуар для хобі (риболовля, спорт, авто).

: гравійована фляга, ніж або запальничка, парні футболки з надписом "13 років разом" або з сімейним жартом, фотокнига, дерев'яна карта світу з позначеними спільними подорожами, аксесуар для хобі (риболовля, спорт, авто). Подарунок, який запам'ятається : вечеря-сюрприз у стилі коханої людини (стейк, пиво, улюблений фільм), квитки на концерт улюбленої групи, гра у квест-кімнаті або парний турнір, спільна подорож на вихідні.

: вечеря-сюрприз у стилі коханої людини (стейк, пиво, улюблений фільм), квитки на концерт улюбленої групи, гра у квест-кімнаті або парний турнір, спільна подорож на вихідні. Подарунок у вигляді майстер-класу може стати чудовим досвідом і розширить теми для розмов: барменський або винний майстер-клас, гончарство, різьблення або ковальство, стрільба з лука чи автошкола дрифтингу, майстер-клас парного масажу або танцю (для обох), кулінарний курс – приготування стейків, суші чи кави.

може стати чудовим досвідом і розширить теми для розмов: барменський або винний майстер-клас, гончарство, різьблення або ковальство, стрільба з лука чи автошкола дрифтингу, майстер-клас парного масажу або танцю (для обох), кулінарний курс – приготування стейків, суші чи кави. Символічні предмети з мережива чи вовни: декоративна подушка для офісного крісла з вовни, набір для догляду за бородою, запакований у тканинний мішечок із мереживом, книга в обкладинці з текстилю чи плетена закладка.

Подарунки для пари від друзів і родичів

Найближче оточення подружжя у 13-ту річницю весілля можуть обрати такі подарунки, які також відповідатимуть символічному значенню прожитих спільних років життя.

Мереживний текстиль для дому – традиційний і вишуканий подарунок, який символізує сплетіння доль, ніжність і гармонію. Найкращими варіантами будуть: мереживні скатертини ручної роботи, комплект серветок для святкового столу, декоративні рушнички або вставки для декору інтер'єру. А от подарунок від батьків або хрещених може бути у вигляді благословення на подальше подружнє життя: ікона "Покрова Пресвятої Богородиці", настінна молитва про сім'ю у рамці, вишиті обереги з побажаннями миру та злагоди.

Якщо є бажання обрати універсальний та практичний подарунок, то варто зупинити вибір на наборах посуду, аромалампі з ефірними оліями, декоративних свічках або свічниках, пледі або ковдрі у нейтральних кольорах, стильному настільному годиннику або картині.

Якщо ж подружжя не є прихильниками мережива чи текстилю загалом, то гарним варіантом подарунків буде щось оригінальне або таке, що подарує незабутні емоції. Наприклад, парні чашки, фоторамка у формі дерева родини, гравійовані предмети, сертифікат на парний масаж або фотосесію, квитки на концерт, виставу або незвичайне побачення.

Що подарувати на 13 років весілля / Фото Freepik

Як відзначити 13-ту річницю весілля?: ідеї для святкування

Святкування 13 років весілля вдома підійде тим парам, які цінують комфорт і душевну атмосферу. Вечеря при свічках чи пікнік на балконі або у дворі стануть гарними варіантами, які забезпечать спокій та затишок у такий важливий день.

підійде тим парам, які цінують комфорт і душевну атмосферу. Вечеря при свічках чи пікнік на балконі або у дворі стануть гарними варіантами, які забезпечать спокій та затишок у такий важливий день. Якщо ж є бажання змінити сіру буденність, то варто обрати вечерю у ресторані . Варто віддавати перевагу тим закладам, де є жива музика, щоб музиканти могли зіграти улюблену пісню подружжя.

. Варто віддавати перевагу тим закладам, де є жива музика, щоб музиканти могли зіграти улюблену пісню подружжя. Неформальний, але енергійний формат пікніка на природі також буде чудовим варіантом для святкування. З собою можна взяти фотоапарат, щоб зберегти у фото щасливий момент.

також буде чудовим варіантом для святкування. З собою можна взяти фотоапарат, щоб зберегти у фото щасливий момент. Подорож удвох – ідеальна можливість відкрити та побачити щось нове. Щоб додати особливості такій поїздці, варто зібрати 13 речей з мандрівки або зробити 13 світлин, які згодом прикрашатимуть сімейний фотоальбом.

– ідеальна можливість відкрити та побачити щось нове. Щоб додати особливості такій поїздці, варто зібрати 13 речей з мандрівки або зробити 13 світлин, які згодом прикрашатимуть сімейний фотоальбом. Тематична фотосесія – інвестиція в архів щасливих моментів. Локацію найкраще вибирати ту, яка відповідає тону пари і їхнім уподобанням.

– інвестиція в архів щасливих моментів. Локацію найкраще вибирати ту, яка відповідає тону пари і їхнім уподобанням. Спільний майстер-клас стане гарним варіантом для тих, хто мріє створити щось спільне з другою половинкою. Якщо це не кулінарний виріб, то результат своєї праці можна забрати додому, як символ спільно проробленої роботи.

Висновки

13 років спільного життя – це важливий етап у житті подружжя, що символізує не лише час, проведений удвох, а й глибину стосунків, витонченість довіри та міцність родинного зв'язку. Не так важливо, який подарунок обрати чи як відсвяткувати, найважливіше – щоб річниця стала не просто датою, а була початком ще одного спільного етапу кохання – дорослого, справжнього та довірливого.