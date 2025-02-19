В 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление об утверждении трезубца как Малого Государственного герба Украины, определив его основой будущего Большого герба. С тех пор он считается символом суверенитета, единства и борьбы украинцев за собственное государство, что особенно актуально в условиях российско-украинской войны.

Интересно Сегодня – День Государственного герба Украины 2025: история важного праздника

Традиционно в День Государственного герба в Украине проводятся образовательные лекции, выставки и патриотические мероприятия. Также граждане надевают вышиванки и завязывают на руках желто-голубые ленты. Украинцы чтят этот день, напоминая всему миру о постоянном стремлении к независимости и свободе, рассказывает 24 Канал.

По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить отличное настроение в День Государственного герба Украины.

Поздравления с Днем Государственного герба Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Государственного герба Украины / Коллаж LifeStyle24

Сохраните себе эти картинки-поздравления и проведите этот день с семьей. С праздником!