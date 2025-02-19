У 1992 році Верховна Рада України ухвалила постанову про затвердження тризуба як Малого Державного герба України, визначивши його основою майбутнього Великого герба. Відтоді він вважається символом суверенітету, єдності та боротьби українців за власну державу, що особливо актуально в умовах російсько-української війни.

Цікаво Сьогодні – День Державного герба України 2025: історія важливого свята

Традиційно у День Державного герба в Україні проводяться освітні лекції, виставки та патріотичні заходи. Також громадяни одягають вишиванки та зав'язують на руках жовто-блакитні стрічки. Українці вшановують цей день, нагадуючи всьому світу про постійне прагнення до незалежності та свободи, розповідає 24 Канал.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати чудовий настрій у День Державного герба України.

Привітання з Днем Державного герба України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем Державного герба України / Колаж LifeStyle24

Збережіть собі ці картинки-привітання та проведіть цей день з родиною. Зі святом!