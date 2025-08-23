Для Украины эта ценность особенно важна, ведь путь к государственности был долгим, полным испытаний и жертвенности. Каждое поколение украинцев по-своему боролось за право жить в свободной стране, и сегодня мы продолжаем эту борьбу и одновременно гордимся полученной независимостью.

В разные времена великие писатели, политики и деятели культуры высказывались о свободе и независимости. Эти слова будто перекликаются между собой сквозь века, подтверждая, что стремление к свободе – вечное. LifeStyle24 собрал цитаты, которые напоминают нам, что независимость нельзя воспринимать как данность, ведь она требует нашего единства, отваги и любви к Родине.

Смотрите также День Независимости Украины 2025 уже скоро: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Цитаты о независимости, которые остаются актуальными веками

"Никто нам не построит государства, когда мы его сами не построим, и никто из нас не сделает нации, когда мы сами нацией не захотим быть", – Вячеслав Липинский.

"Естественным правом является освобождаться от угнетения и трудиться, чтобы вернуть то, что несправедливостью и подавляющей силой было забрано", – Филипп Орлик.

"Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом", – Степан Бандера.

"Ни на что не сдадутся даже лучшие возможности и готовность помочь, если сама нация не борется и не кует свою судьбу собственной борьбой", – Степан Бандера.

"Если ты хочешь быть свободным, должен бороться", – Василий Стус.

"Достоинство нации – в ее независимости", – Григорий Сковорода.

"Мы должны научиться слышать себя украинцами – не галицкими, не буковинскими, а украинцами без социальных границ...", – Иван Франко.

"А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены", – Лина Костенко.

Цитаты о независимости Украины / Фото Freepik

Напомним, что, что на днях наша редакция публиковала цитаты Кузьмы Скрябина, которые актуальны до сих пор.