Для України ця цінність особливо важлива, адже шлях до державності був довгим, сповненим випробувань і жертовності. Кожне покоління українців по-своєму боролося за право жити у вільній країні, і сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу та водночас пишаємося здобутою незалежністю.

У різні часи великі письменники, політики та діячі культури висловлювалися про свободу й незалежність. Ці слова ніби перегукуються між собою крізь століття, підтверджуючи, що прагнення до свободи – вічне. LifeStyle24 зібрав цитати, які нагадують нам, що незалежність не можна сприймати як даність, адже вона потребує нашої єдності, відваги й любові до Батьківщини.

Цитати про незалежність, які залишаються актуальними століттями

"Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути", – В'ячеслав Липинський.

"Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, щоб повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано", – Пилип Орлик.

"Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом", – Степан Бандера.

"Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовість допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою", – Степан Бандера.

"Якщо ти хочеш бути вільним, мусиш боротися", – Василь Стус.

"Гідність нації – у її незалежності", – Григорій Сковорода.

"Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів…", – Іван Франко.

"А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", – Ліна Костенко.

