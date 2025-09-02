Что интересно, День нотариата ввели в 2010 году, по инициативе Министерства юстиции Украины и Нотариальной палаты Украины. Именно тогда третий Президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ "О Дне нотариата" с целью подчеркнуть важную роль нотариусов в правовой системе государства, пишет LifeStyle24.

Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем нотариата Украины в картинках и прозе. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые работают в этой сфере.

День нотариата Украины 2025: как поздравить в картинках и прозе?

Поздравляю с Днем нотариата Украины! Желаю правильных решений, удачных дел и четких изложений. Пусть будет хорошим здоровье, пусть дела увенчиваются успехом, пусть жизнь приносит счастье и любовь, пусть рядом будут хорошие друзья. Желаю плодотворных будней и полноценных выходных.

***

Поздравляю с Днем нотариата Украины! Желаю, чтобы и в работе, и в жизни все и всегда было законно, правильно, разумно, красиво и опрятно. Пусть удается легко работать с любым делом и клиентом, пусть каждый день дарит гарантию на успех и удачу. Желаю безграничного интереса к своей работе и бесконечной любви к своей жизни!

Поздравление с Днем нотариата 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В этот праздничный день желаем счастья, успехов, чтобы все невзгоды развеялись. Вашей твердой рукой решается правосудие, охраняется буква закона и порядка. Пусть работа будет интересной, а профессиональные достижения оцениваются по достоинству!

***

Поздравляю с Днем нотариата Украины! Желаю терпимости, уверенности, упорства, целеустремленности, стойкости, твердости, неуязвимости, непоколебимости, сообразительности, ловкости, смелости и совершенного таланта в своем деле. Пусть каждый день посылает хороших клиентов, интересные дела, хорошее настроение и на всякий случай удачу!

Поздравление с Днем нотариата 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В этот золотой осенний день все нотариусы нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. От всего сердца и мы хотим пожелать вам успехов в карьере, честности в труде и искренних благодарностей от клиентов. Пусть ваша репутация будет безупречна!

***

В этот яркий осенний день хочу поздравить вас с Днем нотариата! Этот праздник является еще одним важным подтверждением значимости того труда, который под силу только вам. Пусть в этот день будет много свежих букетов цветов, теплых слов и искренних улыбок коллег. Пусть подарки будут только желанными, а пожелания, конечно, самыми лучшими! С праздником!

Поздравления с Днем нотариата 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Профессия нотариуса – кропотливый и ответственный труд. Ежедневно, от ваших правильных решений и точно составленных бумаг не обходится ни одна законная сделка. Я желаю вам успехов, профессионального роста и плодотворной работы.

