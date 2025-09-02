Що цікаво, День нотаріату запровадили у 2010 році, за ініціативою Міністерства юстиції України та Нотаріальної палати України. Саме тоді третій Президент України Віктор Ющенко підписав Указ "Про День нотаріату" з метою підкреслення важливої ролі нотаріусів у правовій системі держави, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем нотаріату України у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які працюють у цій сфері.

День нотаріату України 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю правильних рішень, вдалих справ і чітких викладень. Нехай буде добрим здоров'я, нехай справи увінчуються успіхом, нехай життя приносить щастя і кохання, нехай поруч будуть хороші друзі. Бажаю плідних буднів і повноцінних вихідних.

***

Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю, щоб і в роботі, і в житті все і завжди було законно, правильно, розумно, красиво й охайно. Нехай вдається легко працювати з будь-якою справою і клієнтом, нехай кожен день дарує гарантію на успіх і удачу. Бажаю безмежного інтересу до своєї роботи і нескінченної любові до свого життя!

Привітання з Днем нотаріату 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У цей святковий день бажаємо щастя, успіхів, щоб усі негаразди розвіялися. Вашою твердою рукою вирішується правосуддя, охороняється буква закону і порядку. Нехай робота буде цікавою, а професійні досягнення оцінюються гідно!

***

Вітаю з Днем нотаріату України! Бажаю терпимості, впевненості, завзятості, цілеспрямованості, стійкості, твердості, невразливості, непохитності, кмітливості, спритності, сміливості та досконалого таланту у своїй справі. Нехай кожен день посилає хороших клієнтів, цікаві справи, добрий настрій і про всяк випадок удачу!

Привітання з Днем нотаріату 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У цей золотий осінній день всі нотаріуси нашої країни відзначають своє професійне свято. Від всього серця і ми хочемо побажати вам успіхів у кар’єрі, чесності в праці і щирих подяк від клієнтів. Нехай ваша репутація буде бездоганна!

***

У цей яскравий осінній день хочу привітати вас з Днем нотаріату! Це свято є ще одним важливим підтвердженням значимості тієї праці, яка під силу тільки вам. Нехай в цей день буде багато свіжих букетів квітів, теплих слів і щирих усмішок колег. Нехай подарунки будуть тільки бажаними, а побажання, звичайно, найкращими! Зі святом!

Привітання з Днем нотаріату 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Професія нотаріуса – копітка і відповідальна праця. Щодня, від ваших правильних рішень і точно складених паперів не обходиться жодна законна угода. Я бажаю вам успіхів, професійного росту та плідної роботи.

