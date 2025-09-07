В этот день принято чествовать труд людей и их вклад в жизнь общества. Что интересно, День предпринимателя установил Указ тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году. С тех пор ежегодно украинские предприниматели имеют свой праздник, который подчеркивает важность малого и среднего бизнеса для развития государства, пишет LifeStyle24.
Смотрите также 7 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя идти в лес с детьми
По случаю Дня предпринимателя Украины наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которые занимаются предпринимательством и укрепляют экономику нашей страны.
День предпринимателя Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
С профессиональным праздником! Желаем смелости в принятии решений, стабильного дохода и лояльных партнеров!
***
Поздравляем с Днем предпринимателя! Желаю, чтобы ваш бизнес всегда шел в правильном направлении, каждый проект приносил успех, а жизнь была полна новых возможностей, ярких идей и стабильности.
***
З Днем підприємця, шановні, вітаєм!
Ваш шлях непростий, але ви йдете далі,
У кожному кроці є мудрість, відвага,
Творите ви бізнес, мов ювелірні саги.
***
Ваша сила – у мріях, у вірі у себе,
Ви будуєте справи, мов дім із каменю.
Нехай успіх прийде, як рясний дощ в степу,
І приносить вам щастя в кожному дні, в кожному диханні.
День предпринимателя Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем предпринимателя! Это праздник сильных духом, амбициозных и целеустремленных людей, которые не боятся рисковать и создавать что-то новое. Желаю тебе неисчерпаемого источника вдохновения, свежих идей и блестящих успехов. Пусть твой бизнес стремительно развивается, приносит стабильный доход и приносит удовольствие. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия!
***
Поздравляю с Днем предпринимателя! Желаю тебе постоянного роста и развития, мудрых решений и надежных партнеров. Пусть твой труд приносит не только финансовый успех, но и удовольствие. Желаю здоровья, энтузиазма и веры в себя. Пусть все, что ты задумал, непременно осуществится, а твой бизнес процветает и приносит радость. С праздником!
День предпринимателя Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Сьогодні свято ваше, підприємці славні!
Ви творите долі, мрії втілюєте в ділах,
Не боїтеся бур, ви справжні герої,
Керуєте бізнесом, як кораблем у морях.
***
Підприємцю, у цей день святковий,
Прийми вітання наші щирі.
Хай бізнес твій завжди зростає,
Ідеї твої будуть незмінно милі.
Нехай прибутки множаться щодня,
І партнерів буде більше й більше.
Успіху тобі і натхнення,
І життя хай буде щедре, краще!