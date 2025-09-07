У цей день заведено вшановувати працю людей та їх внесок у життя суспільства. Що цікаво, День підприємця встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 1998 році. Відтоді щороку українські підприємці мають своє свято, яке підкреслює важливість малого та середнього бізнесу для розвитку держави, пише LifeStyle24.

Дивіться також 7 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна йти до лісу з дітьми

З нагоди Дня підприємця України наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які займаються підприємництвом та зміцнюють економіку нашої країни.

День підприємця України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З професійним святом! Бажаємо сміливості у прийнятті рішень, стабільного доходу та лояльних партнерів!

***

Вітаємо з Днем підприємця! Бажаю, щоб ваш бізнес завжди йшов у правильному напрямку, кожен проєкт приносив успіх, а життя було сповнене нових можливостей, яскравих ідей та стабільності.

***

З Днем підприємця, шановні, вітаєм!

Ваш шлях непростий, але ви йдете далі,

У кожному кроці є мудрість, відвага,

Творите ви бізнес, мов ювелірні саги.

***

Ваша сила – у мріях, у вірі у себе,

Ви будуєте справи, мов дім із каменю.

Нехай успіх прийде, як рясний дощ в степу,

І приносить вам щастя в кожному дні, в кожному диханні.

День підприємця України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з професійним святом – Днем підприємця! Це свято сильних духом, амбітних і цілеспрямованих людей, які не бояться ризикувати і створювати щось нове. Бажаю тобі невичерпного джерела натхнення, свіжих ідей і блискучих успіхів. Нехай твій бізнес стрімко розвивається, приносить стабільний дохід і приносить задоволення. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і добробуту!

***

Вітаю з Днем підприємця! Бажаю тобі постійного зростання і розвитку, мудрих рішень і надійних партнерів. Нехай твоя праця приносить не лише фінансовий успіх, а й задоволення. Бажаю здоров'я, ентузіазму і віри в себе. Нехай усе, що ти задумав, неодмінно здійсниться, а твій бізнес процвітає і приносить радість. Зі святом!

День підприємця України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні свято ваше, підприємці славні!

Ви творите долі, мрії втілюєте в ділах,

Не боїтеся бур, ви справжні герої,

Керуєте бізнесом, як кораблем у морях.

***

Підприємцю, у цей день святковий,

Прийми вітання наші щирі.

Хай бізнес твій завжди зростає,

Ідеї твої будуть незмінно милі.

Нехай прибутки множаться щодня,

І партнерів буде більше й більше.

Успіху тобі і натхнення,

І життя хай буде щедре, краще!