У цей день наші предки готували різноманітні страви з грибів. Про заборони й прикмети на 7 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем

День пам'яті святого мученика Созонта

Він народився в Лікаонії та працював пастухом. Созонт полюбляв читав Святе Письмо і часто ділився знаннями про Бога зі знайомими, навертаючи багатьох до християнської віри. Одного разу пастух отримав видіння, яке закликало його здійснити подвиг заради Христа. Коли в місті Помпеополі готували велике свято на честь золотого ідола, Созонт таємно проник до капища, відламав руку статуї та роздав золото бідним. Після цього розпочалися переслідування та катування невинних людей. Тоді Созонт, не бажаючи чужих страждань, прийшов до імператора Максиміана і відкрито зізнався у скоєному. Перед правителем він сміливо сказав, що зробив це, аби показати безсилля ідола, який не може ні говорити, ні захищати себе. Імператор розлютився, тому наказав жорстоко катувати Созонта. Його змушували ходити в чоботах із цвяхами та били залізними палицями. У тяжких муках святий мученик відійшов у вічність.

Що не можна робити?

Не варто йти до лісу з дітьми, бо вони можуть загубитися.

Не слід робити ремонт вдома.

Не рекомендується виходити на вулицю ввечері.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме всю осінь.

Якщо не побачите птахів, то очікуйте негоди.

Якщо в лісі помітите багато грибів, то зима буде тривалою.

Якщо вранці почуєте спів птахів, то у жовтні буде холодно.

Що ще відзначають?