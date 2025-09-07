У цей день наші предки готували різноманітні страви з грибів. Про заборони й прикмети на 7 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого мученика Созонта
Він народився в Лікаонії та працював пастухом. Созонт полюбляв читав Святе Письмо і часто ділився знаннями про Бога зі знайомими, навертаючи багатьох до християнської віри. Одного разу пастух отримав видіння, яке закликало його здійснити подвиг заради Христа. Коли в місті Помпеополі готували велике свято на честь золотого ідола, Созонт таємно проник до капища, відламав руку статуї та роздав золото бідним. Після цього розпочалися переслідування та катування невинних людей. Тоді Созонт, не бажаючи чужих страждань, прийшов до імператора Максиміана і відкрито зізнався у скоєному. Перед правителем він сміливо сказав, що зробив це, аби показати безсилля ідола, який не може ні говорити, ні захищати себе. Імператор розлютився, тому наказав жорстоко катувати Созонта. Його змушували ходити в чоботах із цвяхами та били залізними палицями. У тяжких муках святий мученик відійшов у вічність.
Що не можна робити?
- Не варто йти до лісу з дітьми, бо вони можуть загубитися.
- Не слід робити ремонт вдома.
- Не рекомендується виходити на вулицю ввечері.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме всю осінь.
- Якщо не побачите птахів, то очікуйте негоди.
- Якщо в лісі помітите багато грибів, то зима буде тривалою.
- Якщо вранці почуєте спів птахів, то у жовтні буде холодно.
Що ще відзначають?
- 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Його встановили у 2022 році Указом президента Володимира Зеленського. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 7 вересня 1992 року заснували Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У цей день варто привітати усіх, хто збирає важливу інформацію для збереження безпеки та життя наших воїнів.
- Також 7 вересня щороку відзначають День кіберспорту в Україні. Адже саме у цей день, у 2020 році, він офіційно отримав статус виду спорту в нашій державі. Це сталося завдяки прийнятому рішенню профільної комісії та зусиллям Федерації кіберспорту України спільно з Міністерством молоді та спорту.