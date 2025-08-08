Что интересно, дату 8 августа выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1920 году, в Украине начали обучать военных связистов в городе Киеве. В современных условиях войны с Россией роль таких специалистов стала еще более важной. Ведь они обеспечивают координацию боевых действий и безопасную передачу информации, часто работая на передовой под угрозой жизни, передает LifeStyle24.
Смотрите также Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025
По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и родным.
День войск связи ВСУ 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах
Поздравляю всех военнослужащих войск связи с праздником. Пусть ваши алгоритмы шифрования будут такими сложными, что даже вы сами их не сможете взломать!
***
С Днем военного связиста! Пусть всегда будут целые провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир не ведает помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу вашего возвращения.
Поздравление с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Дорогие связисты, с праздником вас! Спасибо за службу! Желаю бесперебойной связи, эфиров без помех и надежных собратьев рядом. Скорейшей победы Украины и возвращения мирных времен!
***
Желаю всем отважным и храбрым воинам бесперебойной связи! Несокрушимости духа, настойчивости и мужества в борьбе за нашу победу! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Слава войскам связи и кибербезопасности! Слава Украине! Вместе победим!
Поздравление с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24
Обратите внимание! Сегодня, 8 августа, также отмечают День альпиниста. Наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах для ваших друзей и знакомых.
***
У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!
***
Зв'язок – це сила, досвід і пізнання,
Рада вдала і команди тон,
Це успіху в справі заснування,
Це перемоги не писаний закон.
Хай будуть чисті лінії,
Хай зв'язок надійним буде завжди,
Хай достигають в термін команд депеші,
Хай ваше військо не підводить ніколи.
Поздравления с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Зв'язківець військовий, у свято твоє
Звучать слова-визнання:
Розумний, відважний наш герой,
Прийми ж побажання!
Бажаю, щоб ти завжди
З усіма зміг зв'язатися,
А з коханими людьми
Бажаю не розлучитися!
***
День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
В роботі якості бажаємо,
Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
Адже без нього, ніяк не можна,
І цей тост, за вас, друзі!