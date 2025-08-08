Что интересно, дату 8 августа выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1920 году, в Украине начали обучать военных связистов в городе Киеве. В современных условиях войны с Россией роль таких специалистов стала еще более важной. Ведь они обеспечивают координацию боевых действий и безопасную передачу информации, часто работая на передовой под угрозой жизни, передает LifeStyle24.

Смотрите также Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025

По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и родным.

День войск связи ВСУ 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах

Поздравляю всех военнослужащих войск связи с праздником. Пусть ваши алгоритмы шифрования будут такими сложными, что даже вы сами их не сможете взломать!

***

С Днем военного связиста! Пусть всегда будут целые провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир не ведает помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу вашего возвращения.

Поздравление с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогие связисты, с праздником вас! Спасибо за службу! Желаю бесперебойной связи, эфиров без помех и надежных собратьев рядом. Скорейшей победы Украины и возвращения мирных времен!

***

Желаю всем отважным и храбрым воинам бесперебойной связи! Несокрушимости духа, настойчивости и мужества в борьбе за нашу победу! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Слава войскам связи и кибербезопасности! Слава Украине! Вместе победим!

Поздравление с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! Сегодня, 8 августа, также отмечают День альпиниста. Наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах для ваших друзей и знакомых.

***

У День військ зв'язку України

Всім зв'язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв’язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов'ю

Так намагалися складати!

***

Зв'язок – це сила, досвід і пізнання,

Рада вдала і команди тон,

Це успіху в справі заснування,

Це перемоги не писаний закон.

Хай будуть чисті лінії,

Хай зв'язок надійним буде завжди,

Хай достигають в термін команд депеші,

Хай ваше військо не підводить ніколи.

Поздравления с Днем войск связи ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Зв'язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв'язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!

***

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

Адже без нього, ніяк не можна,

І цей тост, за вас, друзі!