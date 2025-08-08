Що цікаво, дату 8 серпня обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1920 році, в Україні почали навчати військових зв'язківців у місті Києві. У сучасних умовах війни з Росією роль таких фахівців стала ще більш важливою. Адже вони забезпечують координацію бойових дій та безпечне передавання інформації, часто працюючи на передовій під загрозою життя, передає LifeStyle24.

Дивіться також Календар свят на серпень: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності України 2025

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм близьким і рідним.

День військ зв'язку ЗСУ 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах

Вітаю всіх військовослужбовців військ зв'язку зі святом. Нехай ваші алгоритми шифрування будуть такими складними, що навіть ви самі їх не зможете зламати!

***

З Днем військового зв'язківця! Нехай завжди будуть цілі дроти, нехай зв'язок переривань не знає, а ефір не відає перешкод. Завжди залишайтеся неушкодженими, щоб рідні чули ваш голос, щоб чекали в теплому, сімейному колі вашого повернення.

Привітання з Днем військ зв'язку ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорогі зв'язківці, зі святом вас! Дякую за службу! Бажаю безперебійного зв'язку, ефірів без перешкод і надійних побратимів поруч. Якнайшвидшої перемоги України й повернення мирних часів!

***

Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв'язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя та добробуту. Слава військам зв'язку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!

Привітання з Днем військ зв'язку ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Сьогодні, 8 серпня, також відзначають День альпініста. Наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах для ваших друзів і знайомих.

***

У День військ зв'язку України

Всім зв'язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв’язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов'ю

Так намагалися складати!

***

Зв'язок – це сила, досвід і пізнання,

Рада вдала і команди тон,

Це успіху в справі заснування,

Це перемоги не писаний закон.

Хай будуть чисті лінії,

Хай зв'язок надійним буде завжди,

Хай достигають в термін команд депеші,

Хай ваше військо не підводить ніколи.

Привітання з Днем військ зв'язку ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зв'язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв'язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!

***

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

Адже без нього, ніяк не можна,

І цей тост, за вас, друзі!